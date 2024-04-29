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Экскурсии по экофермам Ханоя привлекают иностранных туристов
Глава Правления памятников древней деревни Дыонглам Нгуен Данг Тхао сказал, что в целях содействия устойчивому развитию туризма Правление работает над созданием множества предложений, в которых посетители могут получить уникальный опыт, такой как изготовление конфет, пирожных и ферментированной соевой пасты, а также участие в сельскохозяйственных практиках.
По его словам, иностранные гости, как и ученики международных школ в Ханое, с удовольствием посещают фермы, а фермеры рассказывают туристам о том, как пахать и выращивать урожай.
По его словам, во время двухдневной поездки в Дыонглам на одну ночь посетители имеют возможность утром познакомиться с культурным наследием деревни, днем приготовить и попробовать традиционные блюда, вечером поучаствовать в культурных мероприятиях, а на следующее утро посетить местный оживленный рынок.
В прошлом месяце делегация из 46 иностранных туристов из Австралии, Японии, Малайзии и Сингапура посетила Дыонглам и провела целый день в качестве местного фермера. Они рассказали, что им было интересно узнать о Дыонгламе, который ранее в этом году был удостоен премии АСЕАН за устойчивый туристический продукт 2024 года. Международная группа получила возможность попробовать себя в пахоте и посадке риса.
По словам Нгуен Данг Тхао, с начала года деревня приняла 30 делегаций иностранных гостей, и ожидается, что в будущем количество бронирований возрастет.
В прошлом посетители часто выбирали короткие однодневные поездки, поскольку было не так много мест для ночлега. Однако в наши дни многие местные семьи открывают свои двери незнакомым людям, чтобы насладиться настоящим проживанием в семье.
Ночевка - это именно то, что нужно, чтобы в полной мере насладиться всем, что предлагает деревня. Они могут провести день, работая с фермерами или слушая традиционные музыкальные выступления деревенских ремесленников.
Все это составляет идеальный туристический продукт, приносящий финансовую стабильность и помогающий деревне сохранить себя как жемчужину уникальной культуры Вьетнама.
Эта деревня, расположенная всего в 44 км от центра Ханоя, может похвастаться типичными чертами сельской местности в дельте Красной реки: гигантскими баньяновыми деревьями, колодцами с пресной водой, общим домом и 956 старыми домами, построенными 100-400 лет назад.
В 2006 году она стала первой древней деревней во Вьетнаме, признанной национальным историко-культурным памятником.
В 2018-2019 годах, до того как разразилась пандемия COVID-19, она привлекала мало посетителей, всего около 50 000 - 60 000 туристов в год. В прошлом году деревня приняла около 650 000 посетителей - это самый высокий показатель на сегодняшний день.