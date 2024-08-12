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НОВОСТИ

Экскурсии по водопадам Банжок - Детьян временно приостановлены

Правление туристического объекта «Водопад Банжок» при Департаменте культуры, спорта и туризма северной приграничной провинции Каобанг объявило о временном прекращении экскурсионного обслуживания посетителей водопадов Банзок - Детянь на вьетнамско-китайской границе с 11 августа до дальнейшего уведомления.
  Уголок туристического объекта "Водопад Банжок" в провинции Каобанг. Фото: ИЖВ  

Причиной такого решения стал инцидент, произошедший в живописной зоне на китайской стороне. Туристам, забронировавшим и оплатившим услуги, будет предложено вернуть деньги или урегулировать вопрос обоюдно.

Правление советует туристам временно не бронировать экскурсии в трансграничном туре.

Пилотный тур был запущен 15 сентября 2023 года. За последние 10 месяцев границу пересекли около 950 групп с 12 000 посетителей. Таможенные процедуры осуществлялись гибко и в соответствии с пограничными правилами, таможенными и карантинными службами, что способствовало беспрепятственному передвижению туристов с обеих сторон.

Это является частью усилий по конкретизации общего понимания, достигнутого лидерами двух стран во время визита в Китай бывшего генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в 2022 году. Это также свидетельствует о доброй воле и решимости обеих сторон построить пограничную линию мира, дружбы и развития.

Ожидается, что он станет экологически чистой моделью трансграничного туризма, которая поможет провинции Каобанг использовать свои туристические преимущества для развития своей социально-экономической сферы, а также будет способствовать дружеским обменам и взаимопониманию между приграничными населенными пунктами Вьетнама и Китая.


ВИА/ИЖВ

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