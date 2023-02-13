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Экономическое развитие Юго-Восточного региона: Тенденция устойчивой и зеленой экономики
* «Зеленая» экономическая тенденция
«Зеленая» экономика – это экономика с низким уровнем выбросов, эффективным и экономным использованием природных ресурсов, обеспечивающая социальную справедливость. В «зеленой» экономике рост доходов и занятости происходит за счет государственных и частных инвестиций в экономику, сокращая выбросы углерода, уменьшая загрязнение окружающей среды, эффективно используя энергию и ресурсы, предотвращая деградацию биоразнообразия и экосистемных услуг.
В процессе социально-экономического восстановления и развития в период после COVID-19 экономическая деятельность Вьетнама в целом и юго-восточного региона в частности постепенно снова оживляется. Многие населенные пункты и предприятия разработали и выпустили стратегии и планы действий по поиску производственных инновационных моделей в «зеленом» и устойчивом направлении.
По словам Секретаря парткома города Хошимина Нгуен Ван Нена, несмотря на множество трудностей и вызовов, город все же быстро восстановился и социально-экономическое развитие для компенсации ущерба, нанесенного в последние несколько лет. В 2022 году валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) региона увеличится более чем на 9% по сравнению с годовым показателем в 6-6,5%, что составил около 48,4% ВРВП юго-восточного региона.
Для города Хошимин идеи о «зеленой» экономике, экономике, одновременно удовлетворяющей потребности экономического роста и решающей экологические вызовы, упоминались многими исследователями достаточно рано. Большинство исследований сходятся во взгляде, тенденции развития «зеленой» экономики, которая должна сосредоточиваться на трех основных столпах: промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. При этом тенденция развития «зеленой» промышленности сосредоточена на двух основных целях: ограничении выбросов углерода и вредных химических веществ в индустриальных парках и зонах экспортной переработки в окружающую среду. В то же время важны исследования и разработки новых источников энергии, новых и экологически чистых технических машин и т. д.
В соответствии с общей тенденцией развития, провинция Донгнай в последнее время движется к устойчивому, «зеленому» экономическому развитию, экологически чистому.
Необходимо диверсифицировать привлечение инвестиций, переходя от количества к качеству, с высоким выбором. С тех пор целью Донгная является привлечение высококачественных проектов, поэтому они будут тщательно отобраны, что может повлиять на приток капитала в провинцию, но в долгосрочной перспективе обеспечит устойчивое экономическое развитие в направлении «зеленой» экономики.
* Содействовать зеленому экономическому развитию
По словам заместителя министра планирования и инвестиций Нгуен Тхи Бить Нгока, с более чем 400 действующими промышленными парками, содействие развитию промышленных парков в направлении экологии позволит мобилизовать большие ресурсы частного сектора для «зеленых» промышленных решений, обеспечивающих энергетическую безопасность. Таким образом, внося значительный вклад в усилия Вьетнама по реагированию на изменение климата, продвигая «зеленый» рост и экономику замкнутого цикла, демонстрируется политическая решимость вьетнамского правительства в выполнении своих обязательств об устойчивом развитии.
Заместитель председателя городского народного комитета Хошимин Во Ван Хоан сказал, что действующие зоны экспортной переработки и индустриальные парки должны иметь ориентацию на повышение эффективности землепользования, преобразование моделей в более эффективном направлении. С целью к 2030 году город Хошимин — это «умный», город промышленности и услуг в направлении современности, развитии «зеленой» экономики, неизбежно связанного с промышленной революцией 4.0, при этом обеспечивая цель экономической модернизации, развивая экологически устойчивое направление и повышая устойчивость к изменению климата.
Заместитель генерального директора компании C.P Vietnam Livestock в Донгнай (Индустриальный парк Бьенхоа 2, город Бьенхоа) Ле Суан Хи сказал, что компания всегда ориентируется на организацию производства, отвечающую мировым стандартам по качеству безопасности пищевых продуктов, экологичности и т. д., таким как системы управления ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 22000, системы безопасности пищевых продуктов GMP и HACCP, международная система сельскохозяйственной безопасности Global GAP, система IFFO…