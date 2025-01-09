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Экономическое и торговое сотрудничество остается ярким пятном в вьетнамско-китайских отношениях
По его словам, двусторонняя торговля сохраняет высокие темпы роста, ссылаясь на данные китайской таможни, согласно которым общий объем торговли между двумя странами за первые 11 месяцев 2024 года достиг 235,4 млрд долларов США, что на 14% больше, чем за тот же период 2023 года. К концу 2024 года этот показатель превысил 250 миллиардов долларов США. Вьетнамский экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай продолжает демонстрировать впечатляющий рост, добавил он.
Также был отмечен прогресс в расширении доступа на рынок сельскохозяйственной продукции. Обе страны подписали протоколы, позволяющие официально экспортировать в Китай свежие кокосы, замороженный дуриан и крокодилов из Вьетнама, что, как ожидается, еще больше увеличит экспорт сельскохозяйственной продукции в ближайшие годы, сказал Нонг Дык Лай.
Чиновник отметил усилия по содействию торговому сотрудничеству, особенно в обеспечении беспрепятственного таможенного оформления, и диверсификации мероприятий по продвижению торговли, чтобы представить вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию на китайском рынке. Сотрудничество между местными органами власти, а также министерствами и ведомствами двух сторон также способствовало развитию торговли между двумя странами.
Говоря о перспективах развития торговли до 2025 года, советник отметил, что в условиях нынешнего развития двусторонних отношений недавние визиты на высшем уровне придали новый импульс укреплению сотрудничества. Эти визиты проложили путь к углублению сотрудничества во всех секторах, при этом экономическое и торговое партнерство остается важной основой.
В ходе недавних взаимных визитов партийных и государственных лидеров стран было подписано множество соглашений, в основном касающихся торгово-экономического сотрудничества, что заложило основу для взаимодействия в 2025 году и далее.
Вьетнам планирует и дальше использовать географическую близость к Китаю, использовать преференциальный режим в рамках совместного сотрудничества, таких как Зона свободной торговли АСЕАН-Китай (CAFTA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), а также оптимизировать механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества для освоения 1,4-миллиардного китайского рынка, подчеркнул Нонг Дык Лай.