Экономическое влияние Вьетнама становится всё более заметным
Статистические данные, сравнивающие 10 крупнейших экономик Азии по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) за период 1980–2025 годов, показывают значительное смещение экономического центра региона.
Согласно статье, опубликованной 6 апреля на индонезийском сайте Seasia.co, сопоставление 10 крупнейших экономик Азии по объёму ВВП за период 1980–2025 годов свидетельствует о том, что экономический центр региона существенно сместился от Японии к Китаю и Индии, при одновременном росте роли Юго-Восточной Азии. При этом Вьетнам, хотя и не входит в топ-10 по ВВП в обоих временных срезах, рассматривается как страна с заметно усиливающимся влиянием.
Сравнение периода 1980–2025 годов демонстрирует глубокие изменения в экономической структуре Азии: от доминирующего положения Японии к Китаю и Индии. Движущей силой роста стали крупные экономики с молодым населением и быстрыми темпами урбанизации.
Наряду с этим отчётливо усилились позиции «средних держав»: Республика Корея поднялась на четвёртое место, Индонезия удерживает позиции в первой пятёрке и является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии. Примечательно, что регион Юго-Восточной Азии укрепляет свои позиции: Индонезия, Сингапур и Таиланд входят в топ-10 в 2025 году, тогда как такие экономики, как Иран, Филиппины и Пакистан, были вытеснены, что отражает изменение соотношения сил в регионе.
В статье подчёркивается, что такие страны, как Вьетнам и Малайзия, несмотря на отсутствие в топ-10, всё же усиливают своё влияние в сферах производства, электроники, цифровой торговли и диверсификации цепочек поставок. Во многих аспектах Вьетнам и Юго-Восточная Азия выигрывают от глобальной тенденции поиска альтернативных и дополнительных производственных центров.
Автор отмечает, что если 1980 год принадлежал Японии, а 2025 — Китаю и Индии, то следующий этап всё в большей степени может быть связан с южной частью Азии, прежде всего с Юго-Восточной Азией.
Демографические факторы, урбанизация, рост потребительского класса и стратегическое положение между Индийским и Тихим океанами придают региону всё более центральную роль в «азиатском веке».
Рост Индонезии служит ярким подтверждением этой тенденции. Сингапур и Таиланд продолжают укреплять свои позиции, в то время как Вьетнам и Малайзия способствуют дальнейшему усилению данного тренда.