Экономическое влияние Вьетнама становится всё более заметным

Согласно статье, опубликованной 6 апреля на индонезийском сайте Seasia.co, сопоставление 10 крупнейших экономик Азии по объёму ВВП за период 1980–2025 годов свидетельствует о том, что экономический центр региона существенно сместился от Японии к Китаю и Индии, при одновременном росте роли Юго-Восточной Азии. При этом Вьетнам, хотя и не входит в топ-10 по ВВП в обоих временных срезах, рассматривается как страна с заметно усиливающимся влиянием.

Сравнение периода 1980–2025 годов демонстрирует глубокие изменения в экономической структуре Азии: от доминирующего положения Японии к Китаю и Индии. Движущей силой роста стали крупные экономики с молодым населением и быстрыми темпами урбанизации.

Наряду с этим отчётливо усилились позиции «средних держав»: Республика Корея поднялась на четвёртое место, Индонезия удерживает позиции в первой пятёрке и является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии. Примечательно, что регион Юго-Восточной Азии укрепляет свои позиции: Индонезия, Сингапур и Таиланд входят в топ-10 в 2025 году, тогда как такие экономики, как Иран, Филиппины и Пакистан, были вытеснены, что отражает изменение соотношения сил в регионе.

В статье подчёркивается, что такие страны, как Вьетнам и Малайзия, несмотря на отсутствие в топ-10, всё же усиливают своё влияние в сферах производства, электроники, цифровой торговли и диверсификации цепочек поставок. Во многих аспектах Вьетнам и Юго-Восточная Азия выигрывают от глобальной тенденции поиска альтернативных и дополнительных производственных центров.

Автор отмечает, что если 1980 год принадлежал Японии, а 2025 — Китаю и Индии, то следующий этап всё в большей степени может быть связан с южной частью Азии, прежде всего с Юго-Восточной Азией.

Демографические факторы, урбанизация, рост потребительского класса и стратегическое положение между Индийским и Тихим океанами придают региону всё более центральную роль в «азиатском веке».

Рост Индонезии служит ярким подтверждением этой тенденции. Сингапур и Таиланд продолжают укреплять свои позиции, в то время как Вьетнам и Малайзия способствуют дальнейшему усилению данного тренда.