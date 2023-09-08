Экономический форум в Хошимине 2023: взгляд на зеленый рост

Мероприятия, которые являются частью Экономического форума в Хошимине, который в этом году пройдет с 13 по 17 сентября, будут посвящены «зеленому росту» с целью сбора опыта и практических решений для применения в городе, сообщили на пресс-конференции, посвященной форуму 7 сентября.

Во Ван Хоан, заместитель председателя муниципального народного комитета, сказал, что выбор темы «Зеленый рост - к чистому нулю» для форума этого года соответствует ориентации города на реализацию цели правительства, заявленной на 26-й конференции ООН по изменению климата (COP 26).

В работе форума, четвертого в своем роде, примут участие руководители правительства, министерств и ведомств.

В мероприятии примут участие более 1000 делегатов из международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Международная финансовая корпорация (МФК) и Азиатский банк развития (АБР), а также из международных организаций вместе с менеджерами и руководителями населенных пунктов из 21 страны, представителей дипломатических и консульских учреждений, отечественных и зарубежных предприятий, экспертов.

Ожидается, что форум даст представление о глобальной ситуации и тенденции зеленого роста к устойчивому развитию, в частности об извлеченных уроках и предложениях, применимых к городу Хошимин.



Помимо семинаров перед форумом, в ходе мероприятия состоятся дискуссии, конференции, выставки и диалоги с отечественными и зарубежными экспертами.

Мероприятие, впервые организованное городским народным комитетом в 2018 году, призвано собрать мнения экспертов по вопросам, касающимся социально-экономического развития города, а также его ключевых проектов, целей и программ.