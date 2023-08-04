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Экономические колебания влияют на экспорт тунца
Последние колебания связаны с банковской сферой США, изменением правил взимания экологических сборов за импортную продукцию, в том числе морепродукты в Европе, а также ужесточением правил на японском рынке. В условиях этих колебаний тунцовая отрасль должна предпринимать осторожные шаги в последние месяцы 2023 года.
Согласно статистике Таможенной службы Вьетнама, стоимость экспорта вьетнамского тунца за первые семь месяцев 2023 года оценивается почти в 445,6 млн. долларов США, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди продуктов из тунца экспорт свежих, замороженных и сушеных тунцов по-прежнему ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость экспорта этой группы продуктов снизилась на 46% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В то же время экспорт переработанного и консервированного тунца увеличился. Стоимость экспорта переработанного и консервированного тунца за первые 7 месяцев достигла более 204 млн. долл. и увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако данное увеличение в основном связано с ростом цен. Что касается рынка, то экспорт тунца на основные рынки, такие как США, Япония, Канада пока не показал признаков восстановления. В то же время экспорт в ЕС, Мексику, Израиль и Таиланд демонстрирует высокий рост за тот же период.
Состояние рынка в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТПП) также не является позитивным. Экспорт тунца на два крупнейших импортных рынка (Япония и Канада) в июне и июле 2023 года продолжал снижаться.
По состоянию на конец июля 2023 года экспорт тунца на японский рынок оценивался почти в 20 млн. долларов США, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, девальвация курса иены приводит к снижению потребления морепродуктов, в число которых входит и тунец.
В этом году высокий уровень запасов и рост цен на консервированного тунца, а также влияние инфляции побудили европейских импортеров увеличить импорт из стран с льготными тарифами, в их число также входит Вьетнам. Однако в условиях, когда цены на полосатого тунца в мире еще «не остыли», плюс льготные тарифные квоты, которые Европа имеет на вьетнамские консервы с тунцом в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Европой и Вьетнамом (EVFTA), заканчиваются, рынок увеличивает импорт только до истечения срока действия квоты.