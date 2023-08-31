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Экономическая дипломатия способствует развитию страны
Он пишет, что за последние 78 лет дипломатический сектор всегда сопровождал страну и служил родине и народу.
С середины 1970-х годов, когда страна была близка к воссоединению, дипломатический сектор осознал необходимость нового направления - экономической дипломатии - в интересах послевоенного восстановления страны.
Экономическая дипломатия, являясь одной из четырех основ сектора, представляет собой неотъемлемый, постоянный и все более приоритетный аспект внешней политики. Ее задача - служить наиболее практичным целям социально-экономического развития страны, добавил он.
В ближайшем будущем, по его словам, Министерство иностранных дел будет продолжать максимально использовать силу и ресурсы страны, активно и инициативно создавать благоприятные условия для мира, безопасности и национального развития, эффективно использовать возможности сотрудничества, обеспечивая при этом укрепление стратегического баланса и гармоничное развитие отношений с партнерами.
Приоритет будет отдан поддержке ключевых факторов роста, таких как экспорт, инвестиции, туризм, сельское хозяйство, а также новых факторов роста, таких как цифровая трансформация, зеленое развитие, циркулярная экономика, экономика совместного пользования, инновации.
По словам чиновника, министерство также будет повышать эффективность поддержки секторов, отраслей, населенных пунктов и предприятий, участвующих в международном сотрудничестве.
По случаю 78-й годовщины основания дипломатического ведомства заместитель министра иностранных дел, председатель Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом (SCOVA) Ле Тхи Тху Ханг также дала интервью Вьетнамскому информационному агентству о достижениях и направлениях работы по сохранению и развитию вьетнамского языка после двух лет реализации заключения Политбюро по делам вьетнамцев за рубежом в новой ситуации.
В связи с тем, что 2023 год является первым годом реализации проекта чествования вьетнамского языка во вьетнамских общинах за рубежом, по ее словам, SCOVA объявила конкурс «Послы Вьетнама за рубежом 2023», надеясь, что они будут популяризировать вьетнамскую культуру и мотивировать изучение вьетнамского языка во вьетнамской общине за рубежом.
8 сентября - в День чествования вьетнамского языка - на всю страну будет организована прямая трансляция семинара и церемонии закрытия Дня, присвоения звания «Посол вьетнамского языка за рубежом 2023», а также торжественного вечера «Любимый вьетнамский язык».
С этого момента и до конца года министерство продолжит работу по открытию книжных полок на вьетнамском языке в Японии, Словакии, Австрии, Венгрии и других странах. Будут продолжены регулярные мероприятия, такие как тренинги для вьетнамских преподавателей за рубежом, предоставление учебно-методических материалов для вьетнамской общины в различных странах.
SCOVA также создает сайт по обучению вьетнамскому языку для зарубежных вьетнамцев и запускает такие программы, как «Chao Tieng Viet» («Здравствуй, вьетнамский язык») и «Dau an Viet Nam» («Впечатления о Вьетнаме») на одном из национальных телеканалов.
Кроме того, в партнерстве с различными подразделениями будут проведены посвященные этому дню мероприятия, такие как форум по сохранению вьетнамского языка за рубежом в Польше, занятия и семинары по вьетнамскому языку в Японии, уроки вьетнамского языка и открытие вьетнамских книжных полок в Лаосе, добавила Ле Тхи Тху Ханг.