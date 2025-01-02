Экономическая дипломатия Вьетнама в 2024 году подтвердила свою ведущую роль

В последние дни уходящего года отпечаток экономической дипломатии стал еще более ярким благодаря соглашениям о сотрудничестве с мировыми технологическими гигантами. NVIDIA - ведущая корпорация в области искусственного интеллекта - обязалась создать во Вьетнаме Центр исследований и разработок в области искусственного интеллекта и Центр обработки данных в области искусственного интеллекта. Тем временем Apple объявила об увеличении инвестиций в цепочку поставок, предоставив важный элемент, который укрепляет позиции Вьетнама на мировой карте технологического производства. Это служит ярким свидетельством «технологической дипломатии» Вьетнама, открывая экономике страны путь к вступлению в эпоху глобальных инноваций.

Экономическая дипломатия сосредоточилась не только на поддержании роста, но и на обновление драйверов роста, начиная с традиционных направлений, таких как экспорт, инвестиции, и заканчивая новыми секторами, такими как цифровая экономика, зеленая экономика и экономика замкнутого цикла, а также прорывными секторами, такими как высокие технологии, инновации, полупроводники, водород, искусственный интеллект, халяльная индустрия.

Посредством почти 60 внешнеполитических мероприятий партийных и государственных руководителей и более чем 170 соглашений о сотрудничестве, заключенным в течение года, Вьетнам установил связи с глобальными партнерами, особенно в изучении новых драйверов роста от Латинской Америки до Ближнего Востока, Африки и развитых индустриальных стран (G7).

Ключевым событием 2024 года стал визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в качестве Генерального секретаря ЦК КПВ и президента государства в Соединенные Штаты в сентябре для участия в Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Встречи с руководителями ведущих корпораций, таких как Apple, Meta, Google, ICO создали прочную основу для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), передачи технологий и развития инновационных направлений, таких как искусственный интеллект, цифровая трансформация и Интернет вещей (IoT). Эти возможности не только способствуют устойчивому росту экономики Вьетнама, но и закладывают основу для вступления страны в новую эру всеобъемлющего обновления и глубокой интеграции в глобальную цепочку поставок.

Визит президента государства Лыонг Кыонга в Чили и Перу в ноябре способствовал развитию торгово-экономических связей, особенно в рамках всеобъемлющего и прогрессивного Транстихоокеанского партнерства (CPTPP), а также в области информационных технологий, цифровой трансформации и умного городского развития.

Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бразилию поднял вьетнамско-бразильские отношения до уровня стратегического партнерства, открыв возможности для более глубокого сотрудничества. Бразилия станеи для Вьетнама связующим звеном для выхода на рынки латиноамериканских стран, а также Южноамериканского блока общего рынка (МЕРКОСУР), в контексте того, что Вьетнам продвигает переговоры по соглашению о свободной торговле с этим блоком.

Экономическая дипломатия Вьетнама также оставила глубокий отпечаток на Ближнем Востоке. Визиты премьер-министра Фам Минь Тьиня в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию привели к прорыву в сотрудничестве в области чистой энергии, зеленой трансформации и развития халяльной индустрии. Подписание Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между Вьетнамом и ОАЭ считается исторической вехой, не только открывающей путь для Вьетнама к выходу на рынок Ближнего Востока и Африки, но и создающей прочную основу для стратегического сотрудничества.