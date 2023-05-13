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Экономическая безопасность способствует построению независимой, самостоятельной и интегрированной экономики
Премьер-министр Фам Минь Тьинь 15 мая призвал Департамент экономической безопасности при Министерстве общественной безопасности удвоить усилия по обеспечению экономической безопасности, способствуя построению независимой и самодостаточной экономики, связанной с широкой, практичной и эффективной международной интеграцией и сохранением социалистической ориентации.
Выступая в тот же день в Ханое на церемонии празднования 70-летия традиционного Дня сил экономической безопасности (13 мая 1953-2023 гг.), премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность обеспечения национальной безопасности в целом и экономической безопасности в частности, заявив, что это жизненно важная и постоянная задача всей партии, всего народа и всей политической системы, в центре которой находятся силы экономической безопасности.
Он высоко оценил неустанные усилия сил экономической безопасности по защите национальной безопасности и обеспечению экономической безопасности.
По его словам, силы унаследовали и развивали добрые традиции, быстро адаптировались к новой ситуации и повысили оперативную эффективность новой организационной модели, а также внесли много предложений и дали стратегические советы партийным и государственным лидерам.
Это способствовало эффективному проведению профессиональной работы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, правовых нарушений, коррупции и негативных проявлений в экономической сфере, предотвращению экономических рисков, защите экономических ориентиров и политики Партии и Государства, отметил глава правительства.
Премьер-министр Тьинь также подчеркнул усилия, предпринятые силовыми структурами в области законотворчества и совершенствования институтов, механизмов и политики, а также их деятельность по повышению потенциала экономической безопасности, которые способствовали осуществлению процесса «Доймой» (обновления) и международной экономической интеграции страны.
Премьер-министр потребовал от сил экономической безопасности строго выполнять руководящие принципы и политику Партии в области безопасности и порядка, активно выполнять свою задачу по предоставлению рекомендаций Партии и Государству по обеспечению экономической безопасности и совершенствованию институтов, механизмов, политики и законов.
Премьер-министр Чинь подчеркнул требования к силам проактивно следить за соответствующими ситуациями, упорно работать над исследованием, оценкой и прогнозированием рисков нарушения национальной безопасности и интересов, признаков нестабильности мировой и региональной экономической ситуации, оказывающих прямое негативное влияние на экономику страны, тем самым продвигаясь вперед в консультировании Партии и Государства по вопросам стратегии в разработке руководящих принципов и политики.
По этому случаю от имени руководителей Партии и Государства премьер премьер-министр вручил орден "Защита Отечества" первой степени Департаменту экономической безопасности, а также другие высокие награды Партии и Государства организациям и отдельным сотрудникам сил экономической безопасности.