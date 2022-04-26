Экономист: целевой уровень инфляции к 2022 году будет сложно удержать ниже 4%

Увеличение цены на бензин на 45% повысит индекс потребительских цен (ИПЦ) примерно на 0,6%, а индекс цен производителей промышленных товаров (ИЦП) примерно на 2%. Фото: ВИА

Вышеупомянутым содержанием поделился доцент, д-р То Чунг Тхань, заведующий кафедрой научного менеджмента Национального экономического университета, на Национальной научной конференции по оценке экономики Вьетнама в 2021 году и перспективах развития на следующий год, организованной Национальным Экономическим университетом, 25 апреля.

Г-н Тхань сказал, что сохраняющаяся на мировом рынке тенденция к росту цен на основные товары плюс российско-украинский конфликт вызвали рост цен на энергоносители, что сильно повлияло на себестоимость внутреннего производства и оказало большое давление на экономику страны, и уровень инфляции в 2022 году.

Кроме того, аналитическая группа сообщает, что динамика цен на нефть на мировом рынке, а также в стране резко возросла в первом квартале, что создало большие проблемы для экономики.

По словам г-на Таня, повышение цен на бензин на 45% повлияет на индекс потребительских цен (ИПЦ) примерно на 0,6%, а на индекс цен производителей промышленных товаров (ИЦП) - примерно на 2%. При этом в условиях снижения экологического налога (с 1 апреля) цены на бензин вырастут примерно на 41% и напрямую повлияют на потребительские цены на 0,5%, а индекс цен промышленной продукции вырастет на 2,2%».

Согласно отчету, эпидемическая ситуация находится под контролем плюс пакет поддержки экономического восстановления, так что перспективы экономического роста Вьетнама могут достичь цели в 6,5% в 2022 году. Однако движущая сила экономического роста по-прежнему исходит от локомотива внешнеэкономического сектора, который вносит большой вклад в перерабатывающий и экспортный секторы.

Исходя из этого, в докладе рекомендуется, чтобы правительство придерживалось трех основных точек зрения при разработке политики. Во-первых, политика должна быть сосредоточена на восстановлении и устойчивом экономическом развитии в контексте «жизни с COVID-19».

Во-вторых, важно обеспечить внутреннее равновесие экономики, при котором объем производства должен поддерживаться на уровне, близком к потенциальному.

И, наконец, политическое пространство постепенно сужается, поэтому политика правительства должна отдавать приоритет ресурсам бизнес-сектора, чтобы создать условия для восстановления и развития этого сектора после пандемии. Особенно те условия, которые имеют большое влияние на экономику.



