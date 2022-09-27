Экономисты: Инфляция во Вьетнаме все еще под контролем

Экономисты прогнозируют, что инфляция во Вьетнаме сохранится на уровне 3,3-3,8% в этом году, что соответствует установленному Национальным собранием целевому показателю ниже 4%, добавив, что давление в 2023 году, однако, остается огромным и требует соответствующего решения.

По словам заместителя директора Вьетнамского института экономических и политических исследований (ВЕПР) Нгуен Куок Виета, инфляция во многих странах мира достигла рекордно высокого уровня в первые месяцы 2022 года. Глобальная инфляция прогнозируется на уровне 7,25-9,4% в этом году и 4-6,5% в следующем году.

Инфляционное давление вынудило центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику, что создает риск усиления экономического спада.

Во Вьетнаме для сдерживания инфляции ниже 4% правительство и соответствующие агентства приняли гибкие меры, от контроля рыночной ликвидности до гибкого сочетания налогово-бюджетной политики и освобождения или снижения налогов и сборов в отношении товаров первой необходимости и стратегических товаров.

Благодаря этим мерам инфляция в стране за первые восемь месяцев 2022 года составила 2,58% в годовом исчислении, что выше уровня прошлого года 1,67%, но ниже среднего показателя за аналогичный период 2018-2020 годов.

Экономист Ле Суан Нгиа указал на пять решений, которые необходимо принять в оставшиеся месяцы этого года, в частности, настойчивые меры по стабилизации макроэкономики, цен и сдерживанию инфляции; поддерживать их, чтобы стимулировать устойчивый рост; предоставлять поддержку с точки зрения капитала и доступа к рынку для людей и предприятий; устранять недостатки рабочей среды и проблемы нехватки рабочей силы; и лучшее прогнозирование и оценка политики.