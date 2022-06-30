Экономика Хошимина продолжает активно восстанавливаться

Покупатель покупает товары в супермаркете в Хошимине. (Фото: ВИА)

29 июня председатель муниципального Народного комитета Фан Ван Май заявил, что экономика Хошимина неуклонно восстанавливается и, вероятно, вернется к докризисному уровню.

Выступая на совещании о социально-экономической ситуации в городе в первом полугодии, он сказал, что администрация приложила большие усилия, чтобы помочь предприятиям получить доступ к средствам для их восстановления, и оказала значительную политическую поддержку для обеспечения бесперебойной социально-экономической деятельности.

По его словам, административные процедуры остаются самым большим препятствием для освоения капитала, препятствуя притоку капитала в производственную и торговую деятельность и созданию новых рабочих мест.

Май призвал власти города Тхудык и городских районов, а также правительственные учреждения сосредоточиться на сглаживании административных процедур, чтобы ускорить восстановление и рост экономики.

Директор Департамента планирования и инвестиций Ле Тхи Хюинь Май заявила, что политика правительства по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии, принесла положительные результаты, способствуя восстановлению экономики города и полному возобновлению социально-экономической деятельности.

Но освоение государственного инвестиционного капитала было значительно ниже целевых показателей, и рейтинг города в Индексе реформ государственного управления упал с 23-го места в 2020 году до 43-го.

За первые 6 месяцев года валовой региональный внутренний продукт (ВВП) города превысил 728,7 трлн. (31,32 млрд. долл. США), увеличившись в годовом исчислении на 3,82% после резкого падения на 24,97% и 11,64% в третьем и четвертом кварталах прошлого года.

Индекс промышленного производства вырос на 3,1% в годовом исчислении, при этом четыре основных сектора (пищевая промышленность, фармацевтика, химия, резина, пластик, машиностроение и электроника) выросли на 7,1%.

Розничные продажи товаров и услуг превысили 556,4 трлн. донгов (23,91 млрд. долл. США), увеличившись на 6,2%. Экспорт города вырос на 13,8% до 24,9 млрд. долл. США, а импорт вырос на 13,7% до 34,2 млрд. долл. США.

Доходы от туризма оцениваются в 10,1 трлн. донгов (434,27 млн. долл. США), выросли в годовом исчислении на 233%.

Количество внутренних посетителей города подскочило на 43% до более чем 11 млн., в то время как международный туризм возобновился, и город посетило почти 478.000 человек.

Доходы города оцениваются в 238,6 трлн. донгов (10,25 млрд. долл. США), или 61,74% от годового целевого показателя и на 17,49% больше, чем в прошлом году.



