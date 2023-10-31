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Экономика Хошимина выросла за 10 месяцев
Горнодобывающая промышленность росла на 6,1% ежемесячно и на 8,9% ежегодно. Между тем, обрабатывающая промышленность выросли на 2,5% и 11,1% соответственно, сектор производства и распределения электроэнергии снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличился на 5% в годовом исчислении.
За первые 10 месяцев ИПП вырос на 3,7% ежегодно. Среди четырех ключевых отраслей промышленное производство выросло на 6,3%, в фармацевтической промышленности рост составил 19,2%, в механической промышленности - на 7,4%, в электронной - на 6,0%.
Общий объем розничной торговли товарами и услугами за этот период оценивается в более чем 978,6 триллиона донгов (40,77 миллиарда долларов США), что на 9,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
Число иностранных туристов, прибывших в город, превысило 4,12 миллиона человек, увеличившись на 55,3%. Общий доход от туризма превысил 140 триллионов донгов, показав рост на 32,6% в годовом исчислении.
По состоянию на 20 октября город выдал лицензии 42.670 предприятиям, что на 15,2% больше в год. Их уставный капитал превысил 386,5 триллиона донгов.
Что касается государственных инвестиций, эта цифра составила более 36 трлн донгов, что на 55,9% больше, чем в прошлом году.
Однако Май признала, что за последние 10 месяцев экспорт падал на 13,4% ежегодно. Число новых созданных фирм увеличилось в количестве, но сумма их уставных капиталов уменьшилась, в то время как количество предприятий, временно приостановивших свою деятельность, выросло на 29,5%.
Кроме того, привлечение прямых иностранных инвестиций значительно снизилось на 32,3%, составив лишь около 2,31 млрд долларов США.
Председатель муниципального народного комитета Фан Ван Май заявил, что в последние месяцы этого года город разрешит трудности, с которыми сталкивается бизнес и рынок недвижимости, активизирует инфраструктуру и городское развитие, будет стимулировать потребительский спрос и развивать туризм к концу этого года. .
Город по-прежнему привержен достижению выплаты государственных инвестиций на уровне 95% от установленного целевого показателя. По его словам, для некоторых проектов, сталкивающихся с особыми проблемами, уровень освоения средств должен превышать 80%.