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Экономика Ханоя на пути к восстановлению
Эти усилия принесли свои плоды: индекс промышленного производства (IIP) города за первые пять месяцев этого года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перерабатывающая и обрабатывающая промышленность выросла на 1,7%, производство и распределение электроэнергии - на 4,1%, а водоснабжение и очистка сточных вод - на 8,3%, сказал заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Мань Куен.
В некоторых отраслях, таких как производство напитков, табака и лекарств, деревообработка и производство металлических изделий, в пятимесячный период наблюдался значительный рост по сравнению с предыдущим годом.
С января по май в городе было создано более 13.000 предприятий с общим зарегистрированным капиталом 125,9 трлн. донгов (5,35 млрд. долл. США), что на 8% больше по количеству и на 17% больше по капиталу.
Между тем, 1 500 предприятий зарегистрировались для ликвидации, что на 5% меньше, а 12 600 других зарегистрировались для временного приостановления деятельности, что на 22% больше. Около 4.600 фирм возобновили свою деятельность, что на 22% меньше.
Несмотря на глобальный экономический кризис, который повлиял на привлечение иностранных инвестиций в целом, Ханой в мае привлек около 156,4 млн. долл. США, при этом 43 новых проекта ПИИ на сумму 13,2 млн. долл. США, а 21 другой проект скорректировал свой капитал на 108 млн. долл. США. Вклад иностранного инвестиционного капитала и покупка акций составили 35,2 млн. долл. США.
За пять месяцев город привлек 1,86 млрд. долл. США иностранных инвестиций: 146 новых проектов на сумму 48 млн. долл. США и 71 проект, капитал которых был скорректирован на 200 млн. долл. США. В общей сложности 114 иностранных инвесторов внесли капитал и приобрели акции на сумму 1,61 млрд. долл. США.
Примечательно, что японский кредитор Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) завершил сделку по покупке 15% акций вьетнамского VPBank за 1,5 млрд. долл. США, что стало крупнейшим приобретением в банковской отрасли Вьетнама.
Ханой рассматривает туризм как экономический стержень. Поэтому он развернул различные программы стимулирования туризма и разработал новые туры и продукты, привлекая как отечественных, так и иностранных туристов. В то же время он активизировал работу по продвижению местного туризма.
За пять месяцев столица приняла 1,71 миллиона иностранных туристов, что почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 8,4 миллиона внутренних туристов, что на 31,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий доход от туризма составил более 37 трлн донгов, что на 92,4% больше, чем в прошлом году.
Что касается занятости, то Ханой обеспечил работой 85. 800 рабочих, выполнив 52,9% поставленной цели, но на 11,5% меньше, чем в прошлом году. Город решил обеспечить страхование по безработице для 30 400 человек с финансированием в размере 855 млрд. донгов.
Городской народный комитет принимает решения с приоритетом на реализацию ключевых проектов и выделение государственных инвестиций.
Ханой призвал инвесторов, подрядчиков, департаменты, агентства и районы быстро устранять препятствия в процедурах и расчистке площадок, считая их главными критериями для оценки возможностей чиновников и эффективности работы агентств и местных органов власти.
Он также принял решение о децентрализации административных процедур в попытке повысить доверие инвесторов.