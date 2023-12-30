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Экономика Ханоя вырастет на 6,27% в 2023 году
Сектор услуг вырос на 7,26 % в 2023 году по сравнению с прошлым годом, обеспечив 4,69 % роста ВРВП. Несколько подсекторов показали относительно хороший рост, включая административные и вспомогательные услуги (включая туризм) - 16,33%; искусство и развлечения - 15,39%; оптовую и розничную торговлю - 10,48%; финансы, банковское дело и страхование - 7,77%; транспорт и складские услуги - 7,7%.
Между тем, сектор промышленности и строительства в этом году вырос на 5,29% по сравнению с 2022 годом, внеся 1,18% в рост ВРВП. Индекс промышленного производства вырос всего на 3% в годовом исчислении, при этом обработка и производство выросли на 2,6%, показывают данные.
Дау Нгок Хунг отметил, что промышленное производство столкнулось с целым рядом трудностей и проблем в 2023 году из-за спада мировой торговли. Продажи основных экспортных товаров упали, в то время как внутреннее потребление замедлилось, а производственные затраты выросли, что оказало давление на производство.
Внешняя торговля столкнулась со многими трудностями, сократив экспорт и импорт с большинства основных и традиционных рынков Ханоя. Чиновник отметил, что несмотря на то, что ситуация улучшилась в 4-м квартале, трудности всё ещё остаются.
Общий объем внешней торговли в этом году составляет 54,4 млрд долларов США, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. В том числе 16,7 миллиардов долларов США экспорта и 37,7 миллиардов долларов США импорта, что соответственно на 2,4% и 8,1% меньше.
За год столица привлекла более 2,94 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в том числе 441 миллион долларов США в 408 новых проектов, 307 миллионов долларов США в 175 существующих проектов и 2,19 миллиарда долларов США в 326 сделок по вложению капитала и покупке акций местных компаний.
Кроме того, в 2023 году в Ханое было создано 31 400 новых предприятий с уставным капиталом в 346,6 трлн донгов (14,28 млрд долларов США), что соответственно на 6,3% и 5% больше, чем в прошлом году. Более 8 900 компаний возобновили свою деятельность, что на 8 % меньше, чем в прошлом году.
В то время как 21 700 компаний приостановили свою деятельность, увеличившись на 33%, а 3 500 компаний прекратили свою деятельность, уменьшившись на 2%, согласно данным Статистического управления.