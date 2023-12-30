Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экономика Ханоя вырастет на 6,27% в 2023 году

В 2023 году темпы роста валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) Ханоя составят 6,27% в годовом исчислении, причем улучшения в этом году наблюдались квартал за кварталом, сообщило муниципальное статистическое управление. Темпы роста составили 5,81% в 1 квартале, 5,91% во 2 квартале, 6,22% в 3 квартале и 7% в 4 квартале, сказал директор управления Дау Нгок Хунг, считая рост в этом году достаточно хорошим на фоне сложных и непредсказуемых событий в мире и сокращения глобальной торговли.

Сектор услуг вырос на 7,26 % в 2023 году по сравнению с прошлым годом, обеспечив 4,69 % роста ВРВП. Несколько подсекторов показали относительно хороший рост, включая административные и вспомогательные услуги (включая туризм) - 16,33%; искусство и развлечения - 15,39%; оптовую и розничную торговлю - 10,48%; финансы, банковское дело и страхование - 7,77%; транспорт и складские услуги - 7,7%.

Между тем, сектор промышленности и строительства в этом году вырос на 5,29% по сравнению с 2022 годом, внеся 1,18% в рост ВРВП. Индекс промышленного производства вырос всего на 3% в годовом исчислении, при этом обработка и производство выросли на 2,6%, показывают данные.

Дау Нгок Хунг отметил, что промышленное производство столкнулось с целым рядом трудностей и проблем в 2023 году из-за спада мировой торговли. Продажи основных экспортных товаров упали, в то время как внутреннее потребление замедлилось, а производственные затраты выросли, что оказало давление на производство.

Внешняя торговля столкнулась со многими трудностями, сократив экспорт и импорт с большинства основных и традиционных рынков Ханоя. Чиновник отметил, что несмотря на то, что ситуация улучшилась в 4-м квартале, трудности всё ещё остаются.

Общий объем внешней торговли в этом году составляет 54,4 млрд долларов США, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. В том числе 16,7 миллиардов долларов США экспорта и 37,7 миллиардов долларов США импорта, что соответственно на 2,4% и 8,1% меньше.

За год столица привлекла более 2,94 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в том числе 441 миллион долларов США в 408 новых проектов, 307 миллионов долларов США в 175 существующих проектов и 2,19 миллиарда долларов США в 326 сделок по вложению капитала и покупке акций местных компаний.

Кроме того, в 2023 году в Ханое было создано 31 400 новых предприятий с уставным капиталом в 346,6 трлн донгов (14,28 млрд долларов США), что соответственно на 6,3% и 5% больше, чем в прошлом году. Более 8 900 компаний возобновили свою деятельность, что на 8 % меньше, чем в прошлом году.

В то время как 21 700 компаний приостановили свою деятельность, увеличившись на 33%, а 3 500 компаний прекратили свою деятельность, уменьшившись на 2%, согласно данным Статистического управления.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top