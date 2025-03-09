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Экономика и инвестиции - ключевые столпы вьетнамско-индонезийских отношений
По его словам, Вьетнам и Индонезия демонстрируют твердую решимость в укреплении двусторонних экономических отношений. Двусторонняя торговля демонстрирует уверенный рост и в 2024 году превысит 16 миллиардов долларов США, резко увеличившись с 8,07 миллиарда долларов США в 2020 году. Экспорт Индонезии во Вьетнам значительно вырос за последние пять лет, зафиксировав ежегодный рост на 2,4%, благодаря таким ключевым товарам, как минеральное топливо, медь, железо и сталь, животные жиры и масла, морепродукты, сахар и кондитерские изделия.
Вьетнамские инвестиции в Индонезию также достигли рекордного уровня. В период с 2014 по 2024 год общий объем инвестиций из Вьетнама в Индонезию достиг 66,3 млрд долларов США, а ключевыми секторами стали производство электромобилей, торговля, гостиничный бизнес, рыболовство и строительство.
Ярким примером такого растущего экономического сотрудничества являются инвестиции VinFast, которые не только способствуют экономическому росту страны, но и содействуют устойчивому сотрудничеству, особенно в области зеленой энергетики.
В перспективе Вьетнам и Индонезия укрепили свое стратегическое партнерство, проложив путь к расширению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. Обе страны также получают выгоду от Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), которое расширяет доступ к рынкам и инвестиционные возможности в странах АСЕАН и ее партнеров.
Индонезия, как крупнейший рынок АСЕАН с богатыми природными ресурсами, открывает широкие возможности для вьетнамских предприятий. Нурул Ичван отметил, что Вьетнам уже добился значительных успехов в развитии возобновляемой энергетики, позиционируя себя в качестве ключевого игрока в процессе перехода Индонезии к экологически чистой энергетике.
Признавая опыт Вьетнама, Индонезия определила ряд приоритетных инвестиционных секторов, включая возобновляемую энергетику, перерабатывающую промышленность, продовольственную безопасность, полупроводники, экспортно-ориентированное производство, здравоохранение, цифровую экономику и развитие инфраструктуры.
Индонезия наращивает усилия по развитию возобновляемой энергетики, приветствуя всплеск инвестиций в этот сектор. Страна открыта для передовых технологий со всего мира, включая Вьетнам, и активно создает благоприятные условия для участия иностранных инвесторов в переходе к экологически чистой энергетике.
Устойчивое развитие - еще одна важная область для углубления сотрудничества. Обе страны стремятся привлечь глобальных инвесторов для реализации инициатив по сокращению выбросов углерода в рамках АСЕАН. Индонезия продвигает внедрение технологий улавливания и хранения углерода (УХУ) и улавливания, использования и хранения углерода (УХУС), предлагая мощности по хранению углерода в объеме 577 гигатонн. Это открывает широкие инвестиционные возможности для предприятий, ищущих решения по хранению углерода. Вьетнам хорошо подготовлен для участия в этих «зеленых» инициативах для дальнейшего укрепления устойчивого энергетического сотрудничества между двумя странами.
Заместитель министра Нурул Ичван подчеркнул, что Вьетнам и Индонезия имеют схожие экономические приоритеты и эффективность, что делает их естественными партнерами для более глубокого сотрудничества. Согласовывая стратегические цели, используя взаимодополняющие сильные стороны и укрепляя региональное сотрудничество, обе страны могут способствовать устойчивому экономическому росту, укрепляя свою роль в качестве ключевых экономических движущих сил в АСЕАН./.