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Экономика за 6 месяцев: Общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг увеличился на 10,9%
За первые 6 месяцев 2023 года общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг в текущих ценах оценивается в 3,016 квадриллиона донгов, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, без учета роста цен на 8,4% от прошлогодней.
Руководство Главного статистического управления сообщило, что по текущим ценам общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг в первом полугодии 2023 года имел более высокий масштаб, но темпы роста были ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Розничные продажи товаров за первые 6 месяцев 2023 года оцениваются в 2,37 квадриллиона донгов, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (без учета роста цен на 7,7%), в котором продукты питания и продовольствие увеличились на 13,5%, одежда увеличилась на 9,5%; культурно-просветительская продукция на 9,3%; бытовая техника, инструменты и оборудование увеличились на 4%; транспортные средства (кроме автомобилей) увеличились на 2,5%.
Розничные продажи товаров за первые 6 месяцев 2023 года в некоторых населенных пунктах резко выросли, например: Биньзыонг увеличился на 15,6%; Куангнинь увеличился на 14,5%; Хайфон увеличился на 14%; Донгнай увеличился на 12,3%; Кханьхоа увеличился на 9,7%; Кантхо увеличился на 9,4%; Дананг вырос на 5,7%; Ханой увеличился на 4,4%; Хошимин увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доходы от услуг размещения и питания за первые 6 месяцев 2023 года оцениваются в 321,7 трлн донгов, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, некоторые населенные пункты резко увеличились, например: Кханьхоа увеличились на 51%; Дананг увеличился на 39,1%; Кантхо увеличился на 37,5%; Куангнинь увеличился на 36,9%; Хошимин увеличился на 36,2%; Хайфон увеличился на 14,4%; Ханой увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доходы от туризма за первые 6 месяцев 2023 года оцениваются в 14,5 трлн донгов, что на 65,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Соответственно резко увеличилось количество населенных пунктов, таких как: Дананг увеличился на 174%; Ханой увеличился на 106,9 процента; Хайфон увеличился на 93,2%; Хошимин увеличился на 78,5%; Куангнинь увеличился на 51,7%; Кханьхоа увеличился на 33,6%; Кантхо увеличился на 19,9%; Ламдонг вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доходы от прочих услуг за первые 6 месяцев 2023 года оцениваются в 303,4 трлн донгов, что на 14,4% больше, чем за тот же период прошлого года. В некоторых населенных пунктах произошло увеличение или уменьшение, например: Дананг увеличился на 22,3%; Лаокай увеличился на 19,4%; Виньлонг увеличился на 15,8%; Анжанг увеличился на 14,5%; Бариа - Вунгтау увеличился на 11,9%; Куангнинь увеличился на 11,7%; Ханой увеличился на 9,6%; Куангбинь снизился на 3,1%; Хошимин упал на 4,5%; Хоабинь уменьшился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...