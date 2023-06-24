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Экономика замкнутого цикла: новый «драйвер» роста
Фам С, заместитель председателя Народного комитета провинции Ламдонг, сказал, что с 2021 года Народный комитет провинции Ламдонг издал план действий по «зеленой» экономике с приоритетными группами областей, в том числе: сельское хозяйство, лесное хозяйство, туризм, возобновляемые источники энергии и водные ресурсы вместе с 80 конкретными вариантами и решениями для развития.
Что касается сельского хозяйства, то за последние 20 лет провинция Ламдонг сосредоточилась на развитии высокотехнологичного сельского хозяйства. В результате она получила огромный доход для единицы площади провинции, а также стала лидером страны в развитии высокотехнологичного сельского хозяйства.
Фам С поделился, что провинция Ламдонг в настоящее время имеет 63 тысячи гектаров высокотехнологичных земель, что составляет 21% пахотных земель провинции. Благодаря высокотехнологичному сельскому хозяйству средняя стоимость сельскохозяйственных угодий в провинции на гектар достигает 9000 долларов США, но во многих местах она достигает 100 тысяч долларов США, даже 200 тысяч долларов США, наравне с некоторыми другими районами мира.
Применение высоких технологий было реализовано в провинции Ламдонг с помощью многих решений, таких как использование биотехнологий, технологий новых материалов, информационных технологий, технологий очистки окружающей среды...
Тем не менее, Ламдонг также является лишь одним из немногих населенных пунктов, использующих модели применения высоких технологий и цифровых технологий в производстве. В основном в настоящее время Вьетнам сталкивается со многими проблемами в развитии цифровой экономики и экономики замкнутого цикла.
В частности, по словам экономического эксперта, бывшего директора Главного статистического управления Нгуен Бить Лам, первая проблема заключается в ограничении осведомленности социального сообщества о цифровой экономике при формировании общего консенсуса в отношении цифровой экономики, реализации в отраслях, предприятиях, людях и уровнях управления. Правовая и институциональная среда развития цифровой экономики и экономики замкнутого цикла несовершенна и противоречива.
В настоящее время во Вьетнаме нет специальной правовой базы для экономики замкнутого цикла, еще не разработан и не опубликован набор показателей для определения, оценки и классификации уровня развития экономики замкнутого цикла.
Мало того, инфраструктура для цифровой трансформации все еще ограничена. Для реализации экономики замкнутого цикла требуются инновации и применение современных технологий. Между тем, Вьетнам является развивающейся страной, большая часть технологий уже устарела, а масштабы производства малы. Возможности повторного использования и переработки технологий вьетнамских предприятий по-прежнему ограничены.
Кроме того, человеческие ресурсы также являются большой проблемой для развития цифровой экономики и экономики замкнутого цикла. Для внедрения экономики замкнутого цикла требуется команда экспертов, хорошо разбирающихся во всех этапах производственного процесса, особенно в эффективном и безопасном повторном использовании и переработке отходов.
В настоящее время уровень подготовки занятых в экономике остается низким: 72,5% не имеют профессионально-технического образования и 12,5% имеют среднее или высшее образование. Рабочая сила с рабочими местами еще не удовлетворяет потребности экономики при внедрении цифровой экономики замкнутого цикла.
Кроме того, жесткая конкуренция со стороны иностранных предприятий цифровых технологий с большим потенциалом и создание инновационных продуктов с высокотехнологичным содержанием является большой проблемой для отечественных предприятий. Между тем конкурентоспособность отечественных предприятий ограничена из-за их мелкого масштаба, отсутствия капитала, низкого технологического уровня и т. д.
По мнению многих экономических экспертов, внедрение цифровой экономики замкнутого цикла создаст большие возможности для быстрого и устойчивого развития, а также нового пространства развития, открывающее возможности для прорывного экономического развития. Внедрение экономики замкнутого цикла также помогает достигать социально-экономических и экологических целей и реагировать на изменение климата, которое становится все более сложным и непредсказуемым.
Представитель одного из ведущих населенных пунктов страны, внедряющего цифровую экономическую модель - циклическое экономическое развитие, г-н Хо Ки Мин, постоянный вице-президент Народного комитета города Дананг, сказал, что резолюция 43 политбюро от 24/1/2019 о строительстве и развитии города Дананг до 2030 года, с перспективами до 2045 года определила построить Дананг так, чтобы он стал крупным социально-экономическим центром Вьетнама и региона, сосредоточив внимание на таких областях, как: туризм, информационные технологии, индустрия высоких технологий, логистика и финансы.
Соответственно, для реализации этих целей город Дананг на ряде решений, таких как: растущее развитие туризма с использованием курортной недвижимости, морского туризма, культурного туризма; информационные технологии, связанные с цифровой экономикой; зеленые технологии, связанные с высокотехнологичной промышленностью и вспомогательными отраслями; логистика, связанная с морскими портами…
Нгуен Хоа Кыонг, заместитель директора Центрального института экономического управления (CIEM), сказал, что некоторые населенные пункты в настоящее время очень активны в цифровой трансформации и применении технологий на самом высоком уровне, говорят «нет» проектам, которые не гарантируют экологические факторы.
Что касается бизнеса, Тхиеу Фыонг Нам, генеральный директор Qualcomm во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, сказал, что применение новых технологий, таких как 5G, AI, IoT, играет очень важную роль для стран в реализации целей устойчивого развития. Исследования Global Sustainability Initiatives показывают, что применение новых технологий во многих областях может сократить выбросы примерно на 12 триллионов тонн углерода к 2030 году, особенно в таких областях, как транспорт и сельскохозяйственное производство.
По словам экономиста Нгуена Бить Лама, развитие цифровой экономики и экономики замкнутого цикла является тенденцией и движущей силой мировой экономики. В настоящее время Вьетнам реализует 17 соглашений о свободной торговле.
Чтобы продвигать цифровую экономику и экономику замкнутого цикла в контексте решения ряда проблем, правительство поручило министерствам, секторам и местным органам применить ряд решений по инновациям в управленческом мышлении и лидерстве, потенциале экономического управления. Соответственно, самым большим препятствием для внедрения цифровой экономики, цифровой трансформации и экономики замкнутого цикла являются не капитал и технологии, а восприятие лидеров. Переход на цифровую платформу и экономику замкнутого цикла означает трансформацию бизнес-моделей предприятий и трансформацию квалификации и навыков работников.
Кроме того, правительству необходимо улучшить институты и правовые коридоры, чтобы создать правовую основу для содействия развитию цифровой экономики замкнутого цикла.
«Развитие цифровой экономики и экономики замкнутого цикла — это не технологическая революция, а институциональная революция. Учреждениям необходимо создать гибко регулируемую регуляторную среду для поощрения и принятия новых технологий, новых продуктов, новых услуг и новых моделей», — подчеркнул эксперт Нгуен Бить Лам.
Наряду с этим Правительству необходимо внести изменения и дополнения в Закон об охране окружающей среды, определить конкретные обязанности производителей и дистрибьюторов по сбору, сортировке и переработке отходов. Правовой коридор для содействия внедрению экономики замкнутого цикла должен рассматривать предприятия как центральную движущую силу, государство играет тектоническую роль, организации и отдельные лица участвуют в реализации...