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Экономика города Ханой выросла на 8,89%
Соответственно, валовый региональный продукт (ВРП) Ханоя 2022 года вырос на 8,89% по сравнению с 2021 годом, превысив установленный план (7,0-7,5%). Это высокий рост за последние годы демонстрирует решимость и динамизм партийной организации и властей города, а также усилия и старания местных предприятий.
По словам главы Управления статистики Ханоя Дау Нгок Хунга, сфера услуг в 2022 году увеличилась на 10,06% по сравнению 2021 году, внося вклад 6,44 процентных пункта в рост ВРП. В течение года деловая активность, туризм, рестораны, гостиницы, транспорт, информация адаптировались к работе в «новом нормальном» состоянии, создавая динамику для восстановления сфер торговли и услуг. Город активизировал реализацию рекламных программ, стимулировал потребительский спрос, развивал различные виды бизнеса в соответствии с активным развитием электронной коммерции в направлении «умного» потребительского рынка, в то же время более развивая быструю связь между предприятиями и потребителями.
Некоторые отрасли услуг резко выросли по сравнению с предыдущим годом, внося значительный вклад в общий рост, в том числе складская транспортировка увеличилась на 15,36%, информация и коммуникации выросли на 6,5%, административная деятельность и услуги (включая туристическую сферу, туроператорские услуги) - на 40,51%, финансы, банковский сектор и страхование - на 9,19%, оптовая и розничная торговля - на 8,58%...
Движущей силой роста столицы в 2022 году являются промышленное производство и услуги с впечатляющим развитием. В частности, в четвертом квартале промышленное производство поддерживало положительную динамику роста, а индекс промышленного производства увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2022 году, экспортный товарооборот составил 17,1 млрд. долл. США, что на 10,3% больше чем за 2021 год (с ростом 2,2%). Некоторые виды товаров достигла впечатляющих результатов, такие как текстильная и швейная продукция - 2.570 млн. долл. США, рост на 15,7%; электронные товары и компоненты - 2.525 млрд. долл. США с ростом 16,3%, машины и запчасти - 2.015 млрд. долл. США, рост на 1,6% больше; древесина и изделия из дерева - 883 млн. долл. США, рост на 17,5%; сельскохозяйственная продукция - 871 млн. долл. США, рост на 12,2%, чем в предыдущем году.
Общие доходы государственного бюджета Ханоя в 2022 году достигли 333 трлн. донгов, составив 106,8% от годовой сметы и увеличившись на 2,7% по сравнению с 2021 годом.
Наряду с тем, весь город привлек 1.692 млрд. долл. США иностранных инвестиций, рост на 10,3% по сравнению с 2021 годом. Это новый дополнительный ресурс, который будет эффективно поддерживать цель экономического роста в ближайшее время. Ханой выдал свидетельства о регистрации бизнеса для 29,6 тыс. вновь зарегистрированных предприятий, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом; общий вновь зарегистрированный капитал достиг 328,4 трлн. донгов, что на 5% меньше. Компетентные органы провели процедуру ликвидации 3,6 тыс. предприятий, рост составил 16%. Количество приостановивших деятельность компаний составило - 16,4 тыс., что на 38% больше.