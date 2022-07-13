Экономика Вьетнама снова на пути к быстрому восстановлению: сингапурская газета

Погрузка контейнеров в порту Хайфона. Фото: ВИА

В статье, опубликованной 12 июля, сингапурское издание The Business Times процитировало мнения некоторых экономистов о том, что в этом году экономика Вьетнама снова на пути к сильному восстановлению.

Джон Пол Лех, портфельный менеджер Matthews Asia, сказал, что Вьетнам является звездой пограничного рынка. Хотя пограничные рынки, как правило, меньше по размеру, менее ликвидны и имеют ограниченный доступ для иностранных инвесторов, эта тенденция изменилась.

За первые 6 месяцев 2022 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнам выросли почти на 9% до 10,1 млрд. долл. США.

Экономист Чуа Хан Тенг из DBS, крупнейшего банка Сингапура, прогнозирует, что рост ВВП Вьетнама в этом году достигнет 7%, чтобы достичь поставленной цели.

Он считает, что сфера услуг продолжит быстро расти, когда COVID-19 будет классифицирован как эндемическое заболевание. Сектор услуг, особенно розничная торговля, сильно восстанавливается, в то время как число новых предприятий увеличивается.

Он добавил, что Вьетнам становится экспортером информационных и коммуникационных технологий, и его доля на рынке может увеличиться. United Overseas Bank (UAB) недавно повысил прогноз роста ВВП страны на 2022 год с 6,5% до 7%, основываясь на моделировании того, что серьезных сбоев, вызванных пандемией, больше не будет. Оптимизм подкрепляли более высокие, чем ожидалось, темпы роста ВВП во втором квартале, составившие 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — самые высокие темпы за 11 лет и намного выше, чем предыдущая оценка в 5,9%. Это сильное восстановление было обусловлено производственной деятельностью, которая ускорялась четыре квартала подряд, и восстановлением объема услуг, которое продолжало восстанавливаться после последнего спада в третьем квартале 2021 года. Тем не менее, экономист Юн Лю сказал, что, несмотря на оптимистичную тенденцию роста, энергетический кризис начал сказываться на росте Вьетнама, рекомендуя стране обратить внимание на растущие риски роста, особенно связанные с ростом цен на энергоносители.



