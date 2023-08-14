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Экономика Вьетнама снова начала набирать обороты
Согласно статистике, индекс промышленного производства страны (IIP) в июле вырос на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За первые семь месяцев этого года положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило более 16,5 млрд долларов США, а привлекательность иностранных инвестиций восстановилась после шести месяцев снижения подряд.
Заместитель министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонг объяснил результаты усилий правительства по устранению препятствий, особенно тех, с которыми сталкиваются рынки недвижимости и корпоративных облигаций, а также инвестиционные проекты.
Тем не менее, он сказал, что выполнение годового целевого показателя роста в 6,5% - трудная задача, требующая прорывных механизмов и политики.
По словам чиновника, министерство планирования и инвестиций предложило правительству поручить другим министерствам, ведомствам и местным органам пересмотреть и усовершенствовать соответствующие механизмы, политику и правовые нормы, с тем чтобы распутать производственные и деловые узлы.
Министерство также подчеркнуло необходимость дальнейшей оптимизации административных процедур, усиления роли таких факторов роста, как потребление, инвестиции и экспорт, поддержания макроэкономической стабильности и контроля инфляции, а также обеспечения основных экономических балансов, сказал он.
Доцент Чан Динь Тьен, бывший директор Вьетнамского института экономики, также отметил, что с конца 2022 года число предприятий, объявивших о банкротстве и временно приостановивших свою деятельность, особенно малых и средних, растет.
Индекс рабочей силы в крупных промышленных центрах, таких как Биньдуонг, Донгнай, Тайнгуен и Бакнинь, падает, создавая проблемы для отечественного промышленного сектора, сказал он, добавив, что привлекательность иностранных инвестиций еще не полностью восстановилась после пандемии COVID-19.
По словам Тьена, учитывая такие препятствия, необходимо заново определить экономическую структуру и использовать специальные решения, соответствующие текущей ситуации.
«Для достижения годовой цели требуются большие усилия и твердая решимость всех ведомств», - подчеркнул он.
Разделяя взгляды Тьена, доцент доктор Нгуен Дык Чунг, ректор Университета Банковского дела города Хошимин, предложил высвободить ресурсы и содействовать частным инвестициям в важных сферах.
Национальная экономика выросла всего на 3,72% за первые два квартала этого года, что ниже сценария, установленного правительством, в то время как поступления в государственную казну упали на 7,8% за первые семь месяцев.