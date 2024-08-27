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НОВОСТИ

Экономика Вьетнама сможет выиграть от регионального роста в 2025 году

Кредитно-рейтинговая организация Moody's прогнозирует позитивные экономические перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году с медленным ростом в Юго-Восточной Азии, и Вьетнам, как ожидается, получит значительную выгоду от этой тенденции.

 

Данные показали, что экономический рост в Юго-Восточной Азии обусловлен торговлей, инвестициями, потреблением и фискальной политикой, включая ожидаемое смягчение монетарной политики в начале 2025 года. Согласно прогнозам, рост ВВП Вьетнама в 2025 году составит 6,5 ю% по сравнению с 5,0% в 2024 году, чему будет способствовать увеличение мирового спроса на товары.

В докладе подчеркивается, что Юго-Восточная Азия, особенно Малайзия и Вьетнам, получает выгоду от внутренних и международных инвестиций.

Малайзия и Таиланд также переживают рост, хотя и более медленный. Рост Сингапура стабилен, но сдержан из-за развитой экономики.

Филиппины и Индонезия, хотя и растут так же, как Вьетнам, менее интегрированы в мировую экономику. Однако ожидается, что продолжающееся совершенствование инфраструктуры в этих странах будет способствовать их росту.

Аналитики также отмечают потенциальные риски, особенно для Филиппин, и рекомендуют эффективно реализовывать свои планы. Индонезия, как ожидается, столкнется с вызовами до вступления в должность президента Прабово Субианто в октябре 2024 года.

В целом инвестиционные расходы поддерживают экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, а фискальная политика Индии и Китая, в частности поддержка Китаем кредитования обрабатывающей промышленности, способствует росту этих крупных экономик.

ВИА/ИЖВ

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