НОВОСТИ

Экономика Вьетнама рассчитывает на прорыв в заключительном квартале 2025 года

На фоне сохраняющейся нестабильности мировой экономики и проводимой в стране работы по реорганизации административно-территориального деления, экономика Вьетнама в январе–сентябре 2025 года удерживала макроэкономическую стабильность, контролировала инфляцию, сохраняла профицит внешней торговли и привлекала ПИИ. Тем не менее, по-прежнему существуют немалые вызовы: медленное восстановление внутреннего потребления, осторожность частных инвестиций, медленные темпы освоения государственных инвестиций… По мнению экономических экспертов, IV квартал 2025 года станет этапом ускорения, который заложит основу для роста по итогам всего года и перспектив экономики в 2026 году.
  Экономическая картина первых девяти месяцев 2025 года показывает, что Вьетнам сумел сохранить макроэкономическую стабильность и достичь многих позитивных результатов, особенно в области экспорта, туризма, государственных инвестиций и привлечения ПИИ. Иллюстративное фото (архив): ВИА  
Светлые точки в экономической картине

Мировая экономика по-прежнему несет в себе немало рисков: замедление роста, усиление протекционистских тенденций и значительное влияние геополитических факторов на глобальную конъюнктуру.

Внутри страны реорганизация административно-территориального деления и создание двухуровневой системы местной власти открывает новые возможности: оптимизация государственного аппарата, сокращение промежуточных звеньев, ускорение принятия решений, экономия текущих расходов и формирование более благоприятной институциональной среды для привлечения инвестиций и реализации приоритетных проектов. Одновременно это — благоприятный момент для цифровой трансформации, интеграции баз данных о населении, земельных ресурсах и финансах, что содействует модернизации государственного управления.

По данным Генерального статистического управления и Министерства финансов, экономика Вьетнама демонстрирует положительную динамику с улучшением показателей по мере каждого месяца. Прежде всего, продолжается обеспечение макроэкономической стабильности. Средняя инфляция за девять месяцев остается на низком уровне по сравнению с целевым показателем, установленным Национальным собранием; валютный курс и денежный рынок в целом стабильны, что укрепляет доверие бизнеса и инвесторов.

Далее, экспорт товаров сохраняет положительную динамику благодаря восстановлению заказов в таких ключевых отраслях, как электроника, текстиль, обувь, начиная со II квартала и в начале III квартала, что позволило удержать хороший рост по совокупному экспорту этих товарных групп. Сектор ПИИ, а также продукция электроники, компьютеров и комплектующих по-прежнему выступают главным драйвером, удерживающим позиции Вьетнама в глобальных производственно-сбытовых цепочках.

Особо впечатляющими стали успехи экспорта фруктов и овощей, демонстрирующего высокий рост третий год подряд, что является результатом внедрения стандартов качества и использования возможностей ЗСТ. Так, в январе–сентябре 2023 года экспорт фруктов и овощей составил 4,19 млрд долл. США; за 9 месяцев 2024 года — 5,64 млрд долл. (+34,4% к аналогичному периоду 2023 года); по оценке, за январь–сентябрь 2025 года достигнет 6,11 млрд долл. (+8,3%). Ассортимент экспортируемой продукции и рынков сбыта становится более разнообразным, растет добавленная стоимость, снижается зависимость от китайского рынка.

В январе–сентябре 2025 года кофе выделился как один из ведущих экспортных товаров, укрепив международные позиции и бренд вьетнамского кофе. Европейский союз, США, Япония и Республика Корея сохранили рост закупок; особенно заметно увеличили импорт Германия и Италия — крупнейшие потребители кофе в Европе. Вьетнам выходит за рамки традиционного экспорта необжаренного робусты, расширяя производство обжаренного, растворимого и speciality-кофе, что поднимает бренд вьетнамского кофе на новый уровень.

Благодаря этому сохраняется профицит внешней торговли, что не только укрепляет валютные резервы, но и повышает доверие делового сообщества к международному рынку.

Кроме того, поток ПИИ поступает стабильно, увеличивается количество новых проектов и расширяется участие инвесторов из крупнейших экономик. Хотя средний объем инвестиций на проект имеет тенденцию к снижению, в целом ПИИ подтверждают позицию Вьетнама как важного звена в глобальной перестройке производственно-сбытовых цепочек.

Параллельно активно восстанавливаются туризм и сектор услуг: число иностранных туристов растет впечатляющими темпами благодаря новой визовой политике и диверсификации туристических продуктов. Это стало важным фактором, способствующим стимулированию потребления и созданию новых рабочих мест.

Наконец, государственные инвестиции ускоренными темпами осваиваются в ряде инфраструктурных проектов, прежде всего в сфере транспорта и энергетики. Это создает мультипликативный эффект для смежных отраслей и укрепляет долгосрочную конкурентоспособность экономики.

Однако, наряду с позитивными результатами, экономическая картина за девять месяцев отражает и немало проблем: общий внутренний спрос восстанавливается медленно, рост потребления домохозяйств пока недостаточен, чтобы стать полноценным драйвером ускоренного роста. Многие предприятия розничной торговли и сферы услуг сталкиваются с трудностями из-за высоких издержек и недостаточного роста доходов населения.

Частные инвестиции также не показывают значительного прорыва: бизнес осторожен в расширении производства и деятельности. Причинами являются нестабильные рыночные ожидания, высокая стоимость капитала и сохраняющиеся административные барьеры.

Привлечение ПИИ носит дифференцированный характер: число новых проектов растет, однако средний объем инвестиций на проект последовательно сокращается, что отражает осторожность инвесторов и усиливающуюся региональную конкуренцию за крупные и высокотехнологичные проекты. Средний объем ПИИ на один новый проект сокращался на протяжении трех кварталов 2025 года (в I квартале — 5,09 млн долл. США, за полгода — 4,67 млн долл., за восемь месяцев — 4,35 млн долл.), что является тревожным сигналом и требует особого внимания к качеству привлечения и управления потоками ПИИ.

По словам бывшего генерального директора Генерального статистического управления Нгуен Бик Лама, это прежде всего отражает смещение потоков ПИИ в сторону более мелких, разрозненных проектов, вместо крупных драйверных, что ограничивает эффект распространения технологий, управленческих практик и добавленной стоимости в экономике.

«Одновременно это предупреждает о снижении конкурентоспособности Вьетнама в привлечении крупных стратегических проектов в условиях региональной конкуренции, глобальной перестройки цепочек поставок и внутренних дисбалансов экономики. Текущая тенденция также показывает, что иностранные инвесторы становятся более осторожными, выбирают небольшие проекты для "разведки" перед расширением. Это указывает на необходимость стабильной и прозрачной политики, которая создаст долгосрочное доверие», — подчеркнул эксперт Нгуен Бик Лам.

В то же время освоение государственных инвестиций отстает от ожиданий: многие ключевые проекты задерживаются из-за бюрократических сложностей, проблем с освобождением земель и управленческих ограничений. Это ослабляет мультипликативный эффект госинвестиций в январе–сентябре.

Наконец, сохраняются внешние риски: колебания мировой экономики, усиление протекционизма, рост цен на энергоносители и геополитическая нестабильность. Всё это может неблагоприятно сказаться на экспорте, инвестиционных потоках и рыночных настроениях в последние месяцы года.

Ожидания прорыва в IV квартале: курс на выполнение годовых целей 2025 года

Итоги девяти месяцев 2025 года показывают, что Вьетнам сохранил макроэкономическую стабильность и добился значительных результатов, особенно в экспорте, туризме, госинвестициях и привлечении ПИИ. По мнению эксперта Нгуен Бик Лама, заключительный IV квартал 2025 года может стать фазой ускорения, в которой будет использован потенциал экспорта, туризма, внутреннего потребления и государственных инвестиций для создания нового импульса, обеспечивающего рост за весь год и формирующего перспективы экономики 2026 года.

В IV квартале у экономики Вьетнама есть значительный потенциал для ускорения при грамотном использовании имеющихся драйверов. Экспорт, как ожидается, продолжит расти благодаря восстановлению заказов на ключевых рынках — США, ЕС и Северо-Восточной Азии, а также за счет реализации новых поколений соглашений о свободной торговле (CPTPP, EVFTA, RCEP). Туризм и сектор услуг обещают бурный рост в высокий сезон конца года при поддержке либерализации визовой политики и новых туристических продуктов.

Особое значение может приобрести государственный сектор инвестиций: правительство активно ускоряет освоение средств на приоритетных инфраструктурных проектах. Это не только поддержит рост производства в различных отраслях, но и укрепит транспортную связанность экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Частные инвестиции также могут оживиться благодаря кредитной поддержке и постепенному восстановлению доверия, о чем свидетельствуют позитивные сигналы на фондовом и рынке недвижимости.

С точки зрения макроэкономической стабильности, ожидается сохранение инфляции в целевых пределах, стабильность валютного курса и процентных ставок, что создаст условия для уверенного ведения бизнеса. Потоки ПИИ, несмотря на их дифференциацию, сохраняют высокий потенциал, особенно в сфере высоких технологий, зеленой промышленности и возобновляемой энергетики — направлениях, которым правительство уделяет приоритетное внимание.

Чтобы превратить возможности в реальность, правительству, министерствам и местным властям необходимо срочно предпринять ряд мер. Прежде всего — сохранять макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию, гибко проводить налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, формируя прочную основу для бизнеса.

Кроме того, необходимо ускорить освоение госинвестиций, рассматривая их как ключевой инструмент стимулирования спроса, а также устранять административные барьеры и проблемы с освобождением земель для повышения эффективности проектов; одновременно оказывать поддержку бизнесу, стимулировать частные инвестиции, снижать стоимость капитала, реформировать процедуры и обеспечивать прозрачную деловую среду.

Важно также повышать качество ПИИ, фокусируясь на высоких технологиях, чистой энергетике и промышленности вспомогательного производства; развивать инфраструктуру и человеческий капитал для повышения способности к восприятию и распространению инноваций. Не менее актуальны ускорение цифровой трансформации, развитие зеленой и циркулярной экономики как долгосрочной основы устойчивого роста.

Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тхань отметил, что тесное взаимодействие и прозрачный обмен информацией станут ключом к продвижению вьетнамской продукции на мировые рынки, помогут реализовать цель роста экономики на уровне от 8% и выше в 2025 году и двузначных темпов в последующие годы. Более того, согласованное сотрудничество руководства министерства, Департамента по торговому продвижению, торговых представительств и делового сообщества призвано обеспечить качественный прорыв, позволяющий вьетнамским товарам укрепить свои позиции на глобальной торговой карте за счет цифровой трансформации.

Таким образом, достигнутые за девять месяцев результаты в сочетании с оперативной реализацией соответствующих решений могут сделать IV квартал 2025 года периодом решающего рывка, обеспечив успешное выполнение социально-экономических задач года, укрепление доверия и закладывание основы для более благоприятных перспектив экономики Вьетнама в 2026 году.

ВИА/ИЖВ

