Экономика Вьетнама рассчитывает на прорыв в заключительном квартале 2025 года

Экономическая картина первых девяти месяцев 2025 года показывает, что Вьетнам сумел сохранить макроэкономическую стабильность и достичь многих позитивных результатов, особенно в области экспорта, туризма, государственных инвестиций и привлечения ПИИ. Иллюстративное фото (архив): ВИА