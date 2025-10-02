НОВОСТИ
Экономика Вьетнама рассчитывает на прорыв в заключительном квартале 2025 года
Мировая экономика по-прежнему несет в себе немало рисков: замедление роста, усиление протекционистских тенденций и значительное влияние геополитических факторов на глобальную конъюнктуру.
Внутри страны реорганизация административно-территориального деления и создание двухуровневой системы местной власти открывает новые возможности: оптимизация государственного аппарата, сокращение промежуточных звеньев, ускорение принятия решений, экономия текущих расходов и формирование более благоприятной институциональной среды для привлечения инвестиций и реализации приоритетных проектов. Одновременно это — благоприятный момент для цифровой трансформации, интеграции баз данных о населении, земельных ресурсах и финансах, что содействует модернизации государственного управления.
По данным Генерального статистического управления и Министерства финансов, экономика Вьетнама демонстрирует положительную динамику с улучшением показателей по мере каждого месяца. Прежде всего, продолжается обеспечение макроэкономической стабильности. Средняя инфляция за девять месяцев остается на низком уровне по сравнению с целевым показателем, установленным Национальным собранием; валютный курс и денежный рынок в целом стабильны, что укрепляет доверие бизнеса и инвесторов.
Далее, экспорт товаров сохраняет положительную динамику благодаря восстановлению заказов в таких ключевых отраслях, как электроника, текстиль, обувь, начиная со II квартала и в начале III квартала, что позволило удержать хороший рост по совокупному экспорту этих товарных групп. Сектор ПИИ, а также продукция электроники, компьютеров и комплектующих по-прежнему выступают главным драйвером, удерживающим позиции Вьетнама в глобальных производственно-сбытовых цепочках.
Особо впечатляющими стали успехи экспорта фруктов и овощей, демонстрирующего высокий рост третий год подряд, что является результатом внедрения стандартов качества и использования возможностей ЗСТ. Так, в январе–сентябре 2023 года экспорт фруктов и овощей составил 4,19 млрд долл. США; за 9 месяцев 2024 года — 5,64 млрд долл. (+34,4% к аналогичному периоду 2023 года); по оценке, за январь–сентябрь 2025 года достигнет 6,11 млрд долл. (+8,3%). Ассортимент экспортируемой продукции и рынков сбыта становится более разнообразным, растет добавленная стоимость, снижается зависимость от китайского рынка.
В январе–сентябре 2025 года кофе выделился как один из ведущих экспортных товаров, укрепив международные позиции и бренд вьетнамского кофе. Европейский союз, США, Япония и Республика Корея сохранили рост закупок; особенно заметно увеличили импорт Германия и Италия — крупнейшие потребители кофе в Европе. Вьетнам выходит за рамки традиционного экспорта необжаренного робусты, расширяя производство обжаренного, растворимого и speciality-кофе, что поднимает бренд вьетнамского кофе на новый уровень.
Благодаря этому сохраняется профицит внешней торговли, что не только укрепляет валютные резервы, но и повышает доверие делового сообщества к международному рынку.
Кроме того, поток ПИИ поступает стабильно, увеличивается количество новых проектов и расширяется участие инвесторов из крупнейших экономик. Хотя средний объем инвестиций на проект имеет тенденцию к снижению, в целом ПИИ подтверждают позицию Вьетнама как важного звена в глобальной перестройке производственно-сбытовых цепочек.
Параллельно активно восстанавливаются туризм и сектор услуг: число иностранных туристов растет впечатляющими темпами благодаря новой визовой политике и диверсификации туристических продуктов. Это стало важным фактором, способствующим стимулированию потребления и созданию новых рабочих мест.
Наконец, государственные инвестиции ускоренными темпами осваиваются в ряде инфраструктурных проектов, прежде всего в сфере транспорта и энергетики. Это создает мультипликативный эффект для смежных отраслей и укрепляет долгосрочную конкурентоспособность экономики.
Однако, наряду с позитивными результатами, экономическая картина за девять месяцев отражает и немало проблем: общий внутренний спрос восстанавливается медленно, рост потребления домохозяйств пока недостаточен, чтобы стать полноценным драйвером ускоренного роста. Многие предприятия розничной торговли и сферы услуг сталкиваются с трудностями из-за высоких издержек и недостаточного роста доходов населения.
Частные инвестиции также не показывают значительного прорыва: бизнес осторожен в расширении производства и деятельности. Причинами являются нестабильные рыночные ожидания, высокая стоимость капитала и сохраняющиеся административные барьеры.
Привлечение ПИИ носит дифференцированный характер: число новых проектов растет, однако средний объем инвестиций на проект последовательно сокращается, что отражает осторожность инвесторов и усиливающуюся региональную конкуренцию за крупные и высокотехнологичные проекты. Средний объем ПИИ на один новый проект сокращался на протяжении трех кварталов 2025 года (в I квартале — 5,09 млн долл. США, за полгода — 4,67 млн долл., за восемь месяцев — 4,35 млн долл.), что является тревожным сигналом и требует особого внимания к качеству привлечения и управления потоками ПИИ.
По словам бывшего генерального директора Генерального статистического управления Нгуен Бик Лама, это прежде всего отражает смещение потоков ПИИ в сторону более мелких, разрозненных проектов, вместо крупных драйверных, что ограничивает эффект распространения технологий, управленческих практик и добавленной стоимости в экономике.
«Одновременно это предупреждает о снижении конкурентоспособности Вьетнама в привлечении крупных стратегических проектов в условиях региональной конкуренции, глобальной перестройки цепочек поставок и внутренних дисбалансов экономики. Текущая тенденция также показывает, что иностранные инвесторы становятся более осторожными, выбирают небольшие проекты для "разведки" перед расширением. Это указывает на необходимость стабильной и прозрачной политики, которая создаст долгосрочное доверие», — подчеркнул эксперт Нгуен Бик Лам.
В то же время освоение государственных инвестиций отстает от ожиданий: многие ключевые проекты задерживаются из-за бюрократических сложностей, проблем с освобождением земель и управленческих ограничений. Это ослабляет мультипликативный эффект госинвестиций в январе–сентябре.
Наконец, сохраняются внешние риски: колебания мировой экономики, усиление протекционизма, рост цен на энергоносители и геополитическая нестабильность. Всё это может неблагоприятно сказаться на экспорте, инвестиционных потоках и рыночных настроениях в последние месяцы года.
Ожидания прорыва в IV квартале: курс на выполнение годовых целей 2025 года
Итоги девяти месяцев 2025 года показывают, что Вьетнам сохранил макроэкономическую стабильность и добился значительных результатов, особенно в экспорте, туризме, госинвестициях и привлечении ПИИ. По мнению эксперта Нгуен Бик Лама, заключительный IV квартал 2025 года может стать фазой ускорения, в которой будет использован потенциал экспорта, туризма, внутреннего потребления и государственных инвестиций для создания нового импульса, обеспечивающего рост за весь год и формирующего перспективы экономики 2026 года.
В IV квартале у экономики Вьетнама есть значительный потенциал для ускорения при грамотном использовании имеющихся драйверов. Экспорт, как ожидается, продолжит расти благодаря восстановлению заказов на ключевых рынках — США, ЕС и Северо-Восточной Азии, а также за счет реализации новых поколений соглашений о свободной торговле (CPTPP, EVFTA, RCEP). Туризм и сектор услуг обещают бурный рост в высокий сезон конца года при поддержке либерализации визовой политики и новых туристических продуктов.
Особое значение может приобрести государственный сектор инвестиций: правительство активно ускоряет освоение средств на приоритетных инфраструктурных проектах. Это не только поддержит рост производства в различных отраслях, но и укрепит транспортную связанность экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Частные инвестиции также могут оживиться благодаря кредитной поддержке и постепенному восстановлению доверия, о чем свидетельствуют позитивные сигналы на фондовом и рынке недвижимости.
С точки зрения макроэкономической стабильности, ожидается сохранение инфляции в целевых пределах, стабильность валютного курса и процентных ставок, что создаст условия для уверенного ведения бизнеса. Потоки ПИИ, несмотря на их дифференциацию, сохраняют высокий потенциал, особенно в сфере высоких технологий, зеленой промышленности и возобновляемой энергетики — направлениях, которым правительство уделяет приоритетное внимание.
Чтобы превратить возможности в реальность, правительству, министерствам и местным властям необходимо срочно предпринять ряд мер. Прежде всего — сохранять макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию, гибко проводить налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, формируя прочную основу для бизнеса.
Кроме того, необходимо ускорить освоение госинвестиций, рассматривая их как ключевой инструмент стимулирования спроса, а также устранять административные барьеры и проблемы с освобождением земель для повышения эффективности проектов; одновременно оказывать поддержку бизнесу, стимулировать частные инвестиции, снижать стоимость капитала, реформировать процедуры и обеспечивать прозрачную деловую среду.
Важно также повышать качество ПИИ, фокусируясь на высоких технологиях, чистой энергетике и промышленности вспомогательного производства; развивать инфраструктуру и человеческий капитал для повышения способности к восприятию и распространению инноваций. Не менее актуальны ускорение цифровой трансформации, развитие зеленой и циркулярной экономики как долгосрочной основы устойчивого роста.
Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тхань отметил, что тесное взаимодействие и прозрачный обмен информацией станут ключом к продвижению вьетнамской продукции на мировые рынки, помогут реализовать цель роста экономики на уровне от 8% и выше в 2025 году и двузначных темпов в последующие годы. Более того, согласованное сотрудничество руководства министерства, Департамента по торговому продвижению, торговых представительств и делового сообщества призвано обеспечить качественный прорыв, позволяющий вьетнамским товарам укрепить свои позиции на глобальной торговой карте за счет цифровой трансформации.
Таким образом, достигнутые за девять месяцев результаты в сочетании с оперативной реализацией соответствующих решений могут сделать IV квартал 2025 года периодом решающего рывка, обеспечив успешное выполнение социально-экономических задач года, укрепление доверия и закладывание основы для более благоприятных перспектив экономики Вьетнама в 2026 году.