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Экономика Вьетнама продолжает демонстрировать признаки восстановления

Социально-экономическая ситуация во Вьетнаме за десять месяцев этого года, включая октябрь, продемонстрировала признаки восстановления, с многочисленными светлыми пятнами, заявил министр и заведующий правительственной канцелярией Чан Ван Шон на пресс-конференции в Ханое 4 ноября. Макроэкономическая ситуация оставалась стабильной, инфляция сдерживалась, экономический рост стимулировался, в то время как основные балансы экономики были гарантированы. Он также отметил, что государственный долг, госдолг, национальный внешний долг и перерасход средств государственного бюджета хорошо контролировались.

Средний индекс потребительских цен (ИПЦ) за 10 месяцев вырос на 3,2%, что ниже установленного целевого показателя, составляющего около 4,5%. Доходы государственного бюджета за рассматриваемый период составили почти 1,4 квадриллиона донгов (57 млрд. долл. США), что соответствует 86,3% от прогноза.

Экспорт в октябре вырос на 5,9%, а импорт - на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 10 месяцев положительное сальдо торгового баланса страны составило 24,61 млрд. долл. США по сравнению с 9,56 млрд. долл. США за аналогичный период прошлого года.

Положительным моментом стал экспорт сельскохозяйственной продукции, достигший за 10 месяцев 43,08 млрд. долл. США. В промышленном производстве наметился положительный подъем: индекс промышленного производства в октябре вырос на 5,5% по сравнению с сентябрем и на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за десять месяцев - на 0,5%.

Торговая деятельность в сфере услуг сохранила высокие темпы роста: доходы от розничной продажи товаров и бытовых услуг за десять месяцев выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число иностранных посетителей Вьетнама за десять месяцев достигло почти 10 млн. человек, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и значительно превышает целевой показатель в 8 млн. человек, установленный на 2023 год.

За первые десять месяцев на рынок вышло и вновь вошло 183.600 предприятий, что превысило число ушедших с рынка.

Министр Чан Ван Шон сообщил, что общий объем зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг более 25,76 млрд. долл. США, увеличившись на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем реализованных ПИИ продолжал расти и достиг 18 млрд. долл. США, увеличившись за год на 2,4%. Это подтверждает, что многие крупные высокотехнологичные компании и корпорации намерены инвестировать в страну.

ИЖВ/ВИА

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