Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экономика Вьетнама находится на грани постепенного восстановления

Сингапурский сайт maritimefairtrade.org недавно опубликовал статью о восстановлении экономики Вьетнама, в которой ссылается на последние экономические данные Всемирного банка, публикуемые раз в два года, согласно которым экономический рост достигнет 5,5% в 2024 году, а к 2025 году постепенно увеличится до 6%.
  Сбор урожая кофе в городе Буонметхуот, провинция Даклак. Фото: ВИA  
В статье говорится, что после замедления в 2023 году экономика демонстрирует неоднозначные признаки восстановления в начале 2024 года. В то время как экспорт восстанавливается, потребление и частные внутренние инвестиции растут более постепенно. Ожидается, что реальный экспорт вырастет на 3,5% в 2024 году, что отражает постепенное улучшение мирового спроса.

Кроме того, в этом и следующем году ожидается оживление в секторе недвижимости, что будет способствовать росту внутреннего спроса по мере восстановления доверия инвесторов и потребителей. Согласно прогнозам, реальные инвестиции и частное потребление в 2024 году вырастут на 5,5% и 5% соответственно.

В нем приводится мнение руководителя практики ВБ по макроэкономике, торговле и инвестициям в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Себастьяна Экардта о том, что инвестиции в проекты общественной инфраструктуры выходят за рамки непосредственного стимулирования экономики. Усилия по улучшению управления государственными инвестициями также позволят устранить критические недостатки инфраструктуры в области энергетики, транспорта и логистики, которые имеют основополагающее значение для долгосрочного экономического роста Вьетнама.

Согласно статье, ВБ рекомендовал ускорить реализацию инфраструктурных инвестиционных проектов, финансируемых за счет государственных средств. Это поможет дополнительно стимулировать экономику: на каждый 1 процентный пункт увеличения доли государственных инвестиций в ВВП приходится 0,1 процентного пункта роста ВВП.

В специальном разделе отчета предлагаются рекомендации по поддержке инновационных стартапов, способствующих росту производительности труда во Вьетнаме, говорится в нем.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Международный день игры, инициированный Вьетнамом, отмечается в Нью-Йорке

Международный день игры, инициированный Вьетнамом, отмечается в Нью-Йорке

Вьетнам вместе с другими странами основной группы 11 июня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке провел первый в истории Международный день игр.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top