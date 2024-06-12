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Экономика Вьетнама находится на грани постепенного восстановления
Кроме того, в этом и следующем году ожидается оживление в секторе недвижимости, что будет способствовать росту внутреннего спроса по мере восстановления доверия инвесторов и потребителей. Согласно прогнозам, реальные инвестиции и частное потребление в 2024 году вырастут на 5,5% и 5% соответственно.
В нем приводится мнение руководителя практики ВБ по макроэкономике, торговле и инвестициям в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Себастьяна Экардта о том, что инвестиции в проекты общественной инфраструктуры выходят за рамки непосредственного стимулирования экономики. Усилия по улучшению управления государственными инвестициями также позволят устранить критические недостатки инфраструктуры в области энергетики, транспорта и логистики, которые имеют основополагающее значение для долгосрочного экономического роста Вьетнама.
Согласно статье, ВБ рекомендовал ускорить реализацию инфраструктурных инвестиционных проектов, финансируемых за счет государственных средств. Это поможет дополнительно стимулировать экономику: на каждый 1 процентный пункт увеличения доли государственных инвестиций в ВВП приходится 0,1 процентного пункта роста ВВП.
В специальном разделе отчета предлагаются рекомендации по поддержке инновационных стартапов, способствующих росту производительности труда во Вьетнаме, говорится в нем.