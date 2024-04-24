Экономика Вьетнама демонстрирует постепенное восстановление

Выступая на пресс-конференции, организованной Всемирным банком (ВБ) в тот же день, ведущий экономист ВБ по Вьетнаму Андреа Коппола заявил, что экспорт страны восстанавливается, а потребление и частные внутренние инвестиции растут более постепенно.



Ожидается, что в 2024 году реальный экспорт вырастет на 3,5 %, что отражает постепенное улучшение мирового спроса. Кроме того, в этом и следующем году ожидается оживление в секторе недвижимости, что будет способствовать росту внутреннего спроса, поскольку инвесторы и потребители вновь обретут уверенность, сказал он.

Старший экономист ВБ во Вьетнаме Дорсати Мадани сказал, что прогноз основан на предположении, что экспорт промышленных товаров значительно восстановится в 2024 году благодаря восстановлению роста на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале 2023 года и росту на 17,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года; а также улучшению мирового спроса.

Ожидается, что экспорт промышленных товаров продолжит восстанавливаться в ближайшие два года. Прогнозируется, что рынок недвижимости перейдет к восходящей тенденции в конце этого года и начале 2025 года, поскольку замороженный рынок облигаций ослабнет, а Закон о земле вступит в силу с января 2025 года.

Прогнозируется, что реальный объем инвестиций и частное потребление вырастут на 5,5 % и 5 % в 2024 году соответственно.

По словам Дорсати, инфляция, согласно прогнозам, немного увеличится до 3,5% в 2024 году со среднего уровня 3,2% в прошлом году, а затем стабилизируется на уровне около 3% в 2025 и 2026 годах. Этот прогноз основан на ожиданиях стабильных цен на энергоносители и сырьевые товары.

Экономист также предупредил о потенциальных рисках снижения как внутри страны, так и на международном уровне, которые могут негативно повлиять на экономические перспективы, заявив, что из-за экономической открытости Вьетнама для мировой экономики, он может быть уязвим к последствиям более низкого, чем ожидалось, глобального роста, например, в отношении основных торговых партнеров, включая США, Европейский Союз и Китай.

Она подчеркнула важность устойчивой поддержки фискальной политики для усиления восстановления экономики и рекомендовала ускорить реализацию инвестиционных проектов в инфраструктуру, финансируемых за счет государственных средств, заявив, что это поможет дополнительно стимулировать экономику: на каждый 1 процентный пункт увеличения государственных инвестиций в ВВП придется 0,1 процентного пункта роста ВВП.

По словам Дорсати, ожидается, что сохраняющийся низкий уровень сбора доходов и увеличение расходов, включая запланированное повышение заработной платы государственных служащих и ускоренное инвестирование государственных инвестиций, приведет к увеличению бюджетного дефицита до 1,6% ВВП в 2024 году, а затем сократится до 1,1% в 2025 году, в соответствии с фискальной стратегией страны на 2021-2030 годы.

Обеспечение стабильности финансового сектора остается первостепенной задачей, при этом основное внимание уделяется управлению потенциальными рисками, связанными с ростом безнадежных долгов, в том числе из-за снижения стоимости активов на рынке недвижимости. По ее словам, буферы капитала коммерческих банков относительно невелики, и спад на рынке недвижимости может еще больше снизить их капитал.

Данг Куанг Винь, старший специалист по частному сектору ВБ, отметил, что в отчете представлен ряд рекомендаций, направленных на поддержку инновационных стартапов, что будет способствовать росту производительности труда во Вьетнаме.

Он подчеркнул необходимость увеличения вклада академического и государственного исследовательского сообщества путем предоставления университетам и государственным исследовательским учреждениям возможностей для поддержки стартапов.

Государственный исследовательский сектор может играть более значительную роль, модернизируя систему интеллектуальной собственности и передачи технологий, поощряя исследовательские усилия с потенциалом коммерциализации и наращивая потенциал университетов и исследовательских учреждений для эффективной передачи технологий стартапам, продолжил он.