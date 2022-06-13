Экономика Вьетнама в 2022-2023 годах: ожидания сильного восстановления

Однако, по словам заместителя министра планирования и инвестиций Чан Куок Фуонга, помимо оптимистичных прогнозов, необходимо признать тот факт, что экономические трудности нарастают, поскольку пандемия COVID-19 не закончилась, а международная экономико-политическая картина мира меняется.

• Скрытые риски

В 2020-2021 гг., несмотря на сильное воздействие эпидемии COVID-19, ВВП экономики в этот период по-прежнему сохраняет положительный рост, в основном за счет роста импорта-экспорта и инвестиций, особенно прямых иностранных инвестиций. Фактически, после эпидемии произошло сильное восстановление ряда отраслей, таких как розничная торговля, товары личного пользования, фармацевтика и т. д., благодаря хорошему восстановлению внутреннего спроса; при чем ожидается, что индустрия общественного питания и услуг по размещению вернется к «новой нормальности» благодаря восстановлению индустрии туризма и росту числа иностранных туристов.

Строительная отрасль ожидает государственных инвестиций, прямых иностранных инвестиций и недвижимости. Некоторыми отраслями с хорошим восстановлением, приближающимся к допандемическим темпам, являются транспорт, складирование, лесное хозяйство... и логистика. Они будут яркими пятнами с высокими перспективами роста в ближайшие годы.

Ожидается, что объем товаров, проходящих через морские порты Вьетнама, вырастет на 12-15% в ближайшие 2-3 года за счет восстановления внутреннего производства и импортно-экспортной деятельности.

Заместитель министра Чан Куок Фыонг сказал, что, хотя ситуация в мире имеет много сложных событий, в целом экономика Вьетнама продолжает восстанавливаться, и некоторые международные организации с оптимизмом смотрят на экономические перспективы Вьетнама.

Например, Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что экономический рост Вьетнама восстановится до 6,5% в 2022 году и достигнет 6,7% в 2023 году, считая, что во Вьетнаме процесс восстановления экономики укрепится благодаря реализации Программы социально-экономического развития и восстановления.

Соответственно, г-н Франсуа Пеншо, представитель МВФ во Вьетнаме, заявил, что ВВП Вьетнама вырастет на 6% в 2022 году и на 7,2% в 2023 году.

Однако заместитель министра Чан Куок Фыонг сказал, что бизнес-среда все чаще создает новые и непредсказуемые проблемы. Экономика США демонстрирует признаки замедления, инфляция высока, способность проводить жесткую денежно-кредитную политику высока, покупательная способность низкая.

Одним из самых больших рисков для экономики в 2022 году является инфляция. Прогнозы отечественных и международных организаций, а также экономических экспертов предполагают, что инфляция в этом году приблизится к установленному Правительством порогу в 4%.

Нгуен Бить Лам, бывший генеральный директор Главного статистического управления, сказал, что с задержкой пакета социально-экономического восстановления и развития во Вьетнаме, в контексте роста мировых цен на сырьевые товары, инфляция прирост ВВП Вьетнама в этом году составит около 4-4,5%. Этот показатель в 2023 году г-н Лам прогнозирует на уровне 5-5,5%.

Вместе с тем европейская экономика сталкивается с риском рецессии, когда цены на нефть и металл растут из-за влияния российско-украинского конфликта. Экономика Китая сталкивается с риском замедления. Инфляция растет во многих частях мира из-за резкого роста мировых цен на продукты питания и энергоносители, что оказало «эффект домино» на цены на другие товары и услуги

• Активировать ресурсы для еще более сильного восстановления

На сегодняшний момент, перспективы роста в 2022 году для большинства основных отраслей прогнозируются как положительные. Однако некоторые отрасли, такие как авиация и международный туризм, восстанавливаются очень медленно; отрасль строительства и материалов необходимо активизировать для более сильного восстановления, чтобы способствовать более высокому экономическому росту, особенно в контексте того, что среда процентных ставок «достигла дна» и инфляция может превысить ожидаемый уровень.

Г-н Нгуен Куанг Туан, председатель FiinGroup, сказал, что с подходом, основанным на данных, отраслевые группы восстанавливаются, но большинство из них еще не достигли уровня роста, предшествующего распространению COVID-19.

Подчеркнув, что основные факторы экономики по-прежнему прочно сохраняются, г-н Нгуен Куанг Туан отметил, что эти факторы создают большой и привлекательный внутренний потребительский рынок. С другой стороны, экономика Вьетнама имеет большую открытость, когда она присоединилась к 15 соглашениям о свободной торговле, оборот импорта и экспорта постоянно рос более чем на 12% за последние 10 лет, приток ПИИ продолжает расти, что делает Вьетнам одним из крупнейших производственных центров региона.

С международной точки зрения, г-н Франсуа Пеншо сказал, что Вьетнам успешно поддерживает фискальную стабильность, внешний баланс и финансовую стабильность. Макроэкономическая политика помогла уменьшить воздействие эпидемии COVID-19, в частности, государственная программа социально-экономического развития и восстановления была надлежащим образом и своевременно реализована для поддержки общего восстановления роста. Тем не менее восстановление было неравномерным, и есть некоторые риски.

Однако, по словам г-на Франсуа Пеншо, риски для роста смещены в сторону замедления роста, а риски для инфляции - в сторону увеличения инфляции. Кроме того, существуют и другие риски, такие как ужесточение мировых финансовых условий, развитие рынка недвижимости и внутренних корпоративных облигаций...

Г-н Франсуа Пеншо также отметил, что фискальная политика должна играть ведущую роль в поддержке политики, особенно если риск замедления роста экономики становится реальным.

Г-н Фан Дык Хиеу, постоянный член Экономического комитета Национального собрания, заявил, что в новых условиях для успешной реализации программы социально-экономического восстановления и развития необходимо выполнить 3 требования: срочно и оперативно реализовать поддержку людей и бизнеса; избегать рассеивания и траты ресурсов; публичность и прозрачность должны стать одновременно решением и требованием для повышения эффективности, результативности и достижения целей программы.

«Чтобы Программа действительно стала “спасательным кругом” для восстановления и возрождения экономики, необходимы усилия всех сторон, от государства до населения и бизнеса. Каждый бизнес сам сначала меняет себя, чтобы приспособиться к изменениям в новом контексте. Предприятия должны быть более динамичными, активными, креативными и иметь более эффективное управление, чтобы лучше адаптироваться к новым тенденциям в бизнесе, новым потребительским привычкам и новым технологиям», — подчеркнул г-н Хиеу.

Заместитель министра Чан Куок Фыонг заявил, что прогнозирование макроэкономических и отраслевых перспектив должно быть обновлено на основе научного, глубокого и многомерного анализа. Это очень необходимые усилия для того, чтобы внести свой вклад в разработку политики, а также в деятельность инвесторов и бизнеса, чтобы реализовать цели национального развития, утвержденные Постановлениями Правительства.