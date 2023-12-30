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Экономика Вьетнама вырастет на 5,05% в 2023 год

Темпы роста валового внутреннего продукта Вьетнама (ВВП) оцениваются в 5,05% в 2023 году, сообщило 29 декабря Главное статистическое управление (GSO).
  Производительность труда во всей экономике в текущих ценах оценивается в 199,3 млн донгов (8380 долларов США) на одного работника в 2023 году, что на 274 доллара больше, чем в 2022 году. Фото: ВИA  
В частности, в четвертом квартале рост экономики составит 6,72% в годовом исчислении, что выше, чем 3,41% в первом квартале, 4,25% во втором квартале и 5,47% в третьем квартале.

По оценкам, в течение года сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства вырастет на 3,83% и внесет 8,84% в общую добавленную стоимость экономики, в то время как сектор промышленности и строительства увеличится на 3,74% и внесет 28,87%, а сектор услуг - на 6,82% и внесет 62,29% соответственно.

В четвертом квартале расходы на конечное потребление выросли на 4,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 53,18% от общего темпа роста экономики. Для накопления активов эти показатели составляют 6,21% и 44,18%. Между тем, экспорт и импорт товаров и услуг, по оценкам, вырастут на 8,68% и 8,76%, соответственно. Положительное сальдо торгового баланса, по оценкам, внесет 2,64% в общий темп роста экономики.

Объем ВВП в текущих ценах в 2023 году оценивается в 10,2 квадриллиона донгов (430 миллиардов долларов США). ВВП на душу населения составит 101,9 млн донгов (4 284 доллара США), что на 160 долларов выше, чем в предыдущем году.

Производительность труда в целом по экономике в текущих ценах оценивается в 199,3 млн донгов (8380 долларов США) на одного работника, что на 274 доллара больше, чем в 2022 году.

Производительность труда в сопоставимых ценах выросла на 3,65% благодаря повышению квалификации работников. По оценкам, доля обученных работников с ученой степенью или сертификатами в этом году достигнет 27% рабочей силы, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в 2022 году.

По прогнозам GSO, в 2024 году Вьетнам по-прежнему будет сталкиваться с многочисленными трудностями и проблемами.

Генеральный директор GSO Нгуен Тхи Хыонг подчеркнула, что для достижения целей социально-экономического развития в следующем году необходимо участие правительства, деловых кругов и населения всей страны.

Министерства и ведомства должны улучшить прогнозы и принять гибкие и адекватные меры в новой ситуации, чтобы эффективно и согласованно проводить политику социально-экономического восстановления и поддержки развития, добавила она.

ВИА/ИЖВ

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