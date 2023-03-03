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Экономика Вьетнама, вероятно, переживет бум во втором полугодии

Экономика Вьетнама, вероятно, сильно восстановится во втором квартале 2023 года, сказал Тим Лилахапхан, экономист Standard Chartered по Таиланду и Вьетнаму. Экономика Вьетнама, вероятно, сильно восстановится во втором квартале 2023 года, сказал Тим Лилахапхан, экономист Standard Chartered по Таиланду и Вьетнаму.

В интервью, предоставленном газете Lao Dong (Труд), Лилахапхан сказал, что Вьетнам пережил трудный 2022 год, когда валютные резервы значительно сократились, наряду с трудностями, связанными с рынками недвижимости и облигаций, а также с проблемой ликвидности.

Однако экономическая ситуация постепенно улучшилась в первом квартале 2023 года, сказал он, указав на восстановление вьетнамского донга и сославшись на прогноз Standard Chartered о том, что рост ВВП страны может достичь 7,2% в этом году и 6,7% в 2024 году.

Хотя экономика Вьетнама все еще сталкивается с некоторыми макроэкономическими рисками, такими как инфляция, государственный долг и уверенность в восстановлении экономики, перспектива восстановления положительна во второй половине 2023 года, сказал он.

Лилахапхан сказал, что перед Вьетнамом стоит по меньшей мере пять проблем, связанных с экономическим ростом, инфляцией, валютными резервами, денежно-кредитной политикой и рынком недвижимости.

Ожидается, что уровень инфляции во Вьетнаме вырастет с 3,15% в прошлом году до 4-4,5% в 2023 году, сказал он, добавив, что факторы, которые могут повлиять на инфляцию в этом году, включают увеличение платы за обучение и инфляцию импорта.

Он, однако, отметил, что Вьетнам имеет опыт в контроле инфляции, и это будет главным приоритетом в управлении политикой страны.

По мнению эксперта, Вьетнам по-прежнему будет важным звеном в глобальной цепочке поставок и привлекательным направлением, которое выбирают многие предприятия.

Он добавил, что сейчас самое важное - ускорить выделение государственных инвестиций для поддержки экономики, добавив, что усиление инвестиций в развитие инфраструктуры является ключом к поддержке экономического роста.

ВИА/ИЖВ

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