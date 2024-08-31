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Экологичное сельское хозяйство: давление создает возможности
В резолюции № 19-NQ/TW от 16 июня, принятой на пятом пленуме Центрального комитета ЦК КПВ 13-го созыва, посвященной сельскому хозяйству, фермерам и сельским районам на период до 2030 года, с видением до 2045 года, утверждается: роль сельского хозяйства заключается в национальном преимуществе, опоре экономики; в которой развитие сельского хозяйства связано с экологичным, органическим, циркулярным сельским хозяйством, связанным с рыночным спросом.
В стратегии развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских районов на период 2021-2030 годов, с видением до 2050 года также была поставлена цель, согласно которой к 2050 году Вьетнам станет одной из ведущих сельскохозяйственных стран мира с современной, эффективной и экологически чистой промышленностью по переработке сельскохозяйственной продукции.
Это неотложный вопрос для обеспечения того, чтобы сельское хозяйство Вьетнама преодолело вызов глобального зеленого перехода, сохранив свои позиции на карте мировой продовольственной безопасности и удовлетворив требования партнеров-импортеров.
Самое главное - это реформировать мышление
Вьетнам ускоряет реструктуризацию сельского хозяйства, переходя от концепции сельскохозяйственного производства к концепции сельскохозяйственной экономики, экологичного, циркулярного сельского хозяйства, постепенно трансформируя модель производства для обеспечения экономического роста и зеленого потребления.
Экологичное сельское хозяйство направлено на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, разработку технологий обработки и повторного использования побочных продуктов, отходов, экономическую стабильность и оказание помощи фермерам в повышении качества жизни, защите сельскохозяйственных ресурсов и экосистем ..., обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства как с социально-экономической, так и с экологической точек зрения, способствуя развитию зеленой экономики.
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Мин Хоан сказал: “экологичное сельское хозяйство - это необратимая тенденция, мы должны проактивно адаптироваться”.
Фермеры по всей стране разработали модели кругового производства, включая выращивание рисовых червей-молюсков в провинции Хайзыонг, рисовых креветок и рисовой рыбы в Бакльеу и Камау. В частности, фермеры в регионе Центрального нагорья вместо сжигания кофейных ферм и садов производят биоудобрения из побочных продуктов. То же самое относится и к модели замкнутого сельского хозяйства в Центральном нагорье. На кофейных фермах и фермах фруктовых деревьев вместо сжигания побочных продуктов, приводящих к выбросу парниковых газов, фермеры перерабатывают побочные продукты в биологические удобрения для сельскохозяйственных культур.
Переход на органические удобрения, био-препараты дают сильный эффект во многих населенных пунктах, затраты на которые достаточно низкие, но обеспечение производства эффективное. Более 10 лет сотрудничества с предприятиями, занимающимися производством и потреблением продукции, помогли Чыонг Тхань Ха из общины Виньфу, район Тхоайшон, провинция Анжанг, чувствовать себя гораздо уверенней и спокойней. За последние 3 года фермер Чыонг Тхань Ха с предприятиями перешли на органические удобрения, биозащитные препараты, за счет чего его сотрудничество стало еще более эффективным.
Являясь одним из ведущих предприятий, сопровождающих фермеров в дельте Меконга, Хуинь Ван Тхон, председатель совета директоров акционерного общества Loc Troi Group, сказал, что следование принципу «вместе с фермерами для устойчивого развития», компания сотрудничает с кооперативами и более чем 300 000 фермеров. Корпорация разрабатывает и направляет внедрение сельскохозяйственных процессов с целью оптимизации, механизации производства, сбора урожая и транспортировки, помогая повысить эффективность производства и снизить затраты, обеспечивая фермерам стабильную прибыль.
Дальновидность и конкретные действия
Сельское хозяйство Вьетнама играет очень важную роль, являясь опорой экономики, внося важный вклад в экономику страны, но сельское хозяйство - это отрасль, генерирующая огромные выбросы CO2. Депутат Национального собрания (НС) Нгуен Тхи Лан подчеркнула, что если не будет конкретных планов и действий в отношении производства вьетнамской сельскохозяйственной продукции, экспорта, связанного с сокращением выбросов парниковых газов, то вьетнамская сельскохозяйственная продукция при экспорте будет облагаться дополнительными налогами стран на выбросы углерода, что приведет к росту экспортных цен и потере конкурентного преимущества вьетнамской сельскохозяйственной продукции.
Депутат НС Нгуен Тхи Лан также обратилась к правительству, министерствам и отраслям с просьбой глубоко изучить регулирующее воздействие некоторых стран на экспорт сельскохозяйственной продукции, тем самым предложив соответствующие ответные меры, поддержку населению и бизнесу; разработать научно-исследовательские программы, привлекательную политику, чтобы побудить людей и бизнес активно участвовать в углеродном рынке как для устойчивого развития, так и для повышения стоимости сельскохозяйственного сектора, основываясь на уроках, извлеченных из стран-членов Европейского Союза (ЕС), Соединенных Штатов...
Сельскохозяйственный сектор перестраивает структуру выбросов всех отраслей, связанных с сельским хозяйством и животноводством. Примечательно, что впервые сектор лесного хозяйства завершил процедуры успешной передачи объема сокращений выбросов, заработав десятки миллионов долларов США благодаря продаже углеродных кредитов.
Реализация программы выращивания высококачественного риса площадью 1 миллион гектаров с низким уровнем выбросов способствует выполнению обязательств Вьетнама по реагированию на глобальное изменение климата, тем самым удовлетворяя требования импортеров.
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Мин Хоан заявил, что для реализации проекта «1 миллион гектаров высококачественного риса с низкиим уровнем выбросов, зелеными кредитами», в дополнение к политике поддержки кооперативов, банк развития сельского хозяйства и сельских районов будет иметь отдельные кредитные пакеты для предприятий и кооперативов, участвующих в проекте. Кроме того, нужна политика поддержки логистики, хранения и тесных связей с бизнесом.
С точки зрения предпринимательства, Нгуен Тьен Хи, директор Бюро предприятий по устойчивому развитию (Федерация торговли и промышленности Вьетнама), сказал, что сельское хозяйство является сектором с высоким уровнем риска, требующим большого капитала, и предприятия должны быть ведущими инвесторами в сельское хозяйство.
Чтобы привлечь и стимулировать предприятия к инвестированию в предприятия, необходимо внести коррективы в земельную политику, доступ к земельным участкам и их использование для предприятий. Пересмотренный Закон о земле также ввел множество стимулирующих мер и положений по накоплению сельскохозяйственных земель. Это поможет консолидировать землю и участки обмена, увеличивая большие образцовые поля для обеспечения большого производства.
Сельское хозяйство является отраслью, генерирующей огромные выбросы углекислого газа, и для того, чтобы иметь доступ к экологичному финансированию, необходимо соответствовать экологическим критериям, которые требуют от предприятий применения генетических исследований и технологий, ирригационных технологий, культивирования, адаптированного к окружающей среде... Научно-технические факторы помогут сельскому хозяйству сократить выбросы, перейти к экологичному сельскому хозяйству.
Что касается политики поддержки развития предпринимательства, Нгуен Ван Шон дал ряд рекомендаций: необходимо изучить технологические исследования, перенести технологию производства био-препаратов из стран с крупными, передовыми и современными препаратами для защиты растений, а также изучить политику управления, регистрации и ведения бизнеса в отношении био-препаратов из стран по всему миру.
По словам директора Департамента защиты растений Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Хуинь Тан Дата, для достижения цели повышения доли биозащитных лекарственных средств до 30%, органических удобрений - до 30% к 2030 году, министерству придется пересмотреть все механизмы, политику и системы юридических документов, поощряющих организации и частных лиц к исследованию и применению биологических и органических продуктов.
Департамент также разработал процесс применения био-препаратов, органических удобрений для распространения среди фермеров. Фермеры повышают осведомленность, синхронно применяют и постепенно расширяют площади сельскохозяйственного производства с использованием органических удобрений и био-препаратов.