НОВОСТИ
Экологическое производство теперь неизбежно для вьетнамских экспортеров
На недавнем семинаре, посвященном использованию компаниями возможностей, связанных с климатом, Там посоветовал инвестировать в экологически чистое производство, отвечающее требованиям крупных рынков, таких как ЕС и США.
По его словам, многие мировые текстильные и швейные конгломераты стремятся достичь нулевого уровня чистой прибыли к 2050 году, требуя, чтобы их цепочки поставок в разных странах, включая Вьетнам, последовали этому примеру. Это означает, что связанные предприятия должны сообщать о своих выбросах углекислого газа и рассчитывать углеродный след своих производственных и цепочек поставок.
Та Хоанг Линь, генеральный директор Департамента европейско-американского рынка Министерства информационных технологий, сказал, что вьетнамские фирмы сталкиваются с конкуренцией не только с точки зрения заказов с других рынков, но и с техническими барьерами импортеров, связанными с зелеными критериями.
Требования экологичности предъявляются как иностранными, так и отечественными клиентами, добавил он, считая, что путь к устойчивому развитию является обязательным для бизнеса, чтобы повысить конкурентоспособность, поддерживать деятельность и расти.
В сентябре около 300 групп и покупателей со всего мира, включая Walmart из США, Aeon и Uniqlo из Японии, Central Group из Таиланда и IKEA из Швеции, собрались во Вьетнаме в поисках поставщиков.
Они подчеркнули потенциал Вьетнама и отметили необходимость экологически чистого производства и быстрой доставки в дополнение к традиционным критериям качества продукции и конкурентоспособным ценам.
Швейцарская программа продвижения импорта (SIPPO) во Вьетнаме, которая поддерживает вьетнамский бизнес в экспорте товаров по всему миру, заявила, что глобальные ритейлеры находятся под давлением деклараций об устойчивом развитии на рынках ЕС и США. Поэтому они ищут вьетнамских поставщиков, которые смогут доказать свою устойчивость с помощью четких стандартов.