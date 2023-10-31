Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экологическое производство теперь неизбежно для вьетнамских экспортеров

Трансформация в бизнесе в целях адаптации к тенденции низкоуглеродного потребления неизбежна для вьетнамских экспортеров, которые, в свою очередь, должны рассматривать это как прекрасную возможность для формирования соответствующих долгосрочных концепций и инвестиций. Тенденция относится к производственному процессу, который оказывает незначительное негативное воздействие на окружающую среду и природу. Учитывая это, предприятия, зарабатывающие или теряющие возможности для бизнеса, являются результатом их собственных бизнес-стратегий и производственных стратегий, сказал Хоанг Ван Там, заместитель начальника управления по изменению климата и зеленому росту Министерства промышленности и торговли (МПТ).

На недавнем семинаре, посвященном использованию компаниями возможностей, связанных с климатом, Там посоветовал инвестировать в экологически чистое производство, отвечающее требованиям крупных рынков, таких как ЕС и США.

По его словам, многие мировые текстильные и швейные конгломераты стремятся достичь нулевого уровня чистой прибыли к 2050 году, требуя, чтобы их цепочки поставок в разных странах, включая Вьетнам, последовали этому примеру. Это означает, что связанные предприятия должны сообщать о своих выбросах углекислого газа и рассчитывать углеродный след своих производственных и цепочек поставок.

Та Хоанг Линь, генеральный директор Департамента европейско-американского рынка Министерства информационных технологий, сказал, что вьетнамские фирмы сталкиваются с конкуренцией не только с точки зрения заказов с других рынков, но и с техническими барьерами импортеров, связанными с зелеными критериями.

Требования экологичности предъявляются как иностранными, так и отечественными клиентами, добавил он, считая, что путь к устойчивому развитию является обязательным для бизнеса, чтобы повысить конкурентоспособность, поддерживать деятельность и расти.

В сентябре около 300 групп и покупателей со всего мира, включая Walmart из США, Aeon и Uniqlo из Японии, Central Group из Таиланда и IKEA из Швеции, собрались во Вьетнаме в поисках поставщиков.

Они подчеркнули потенциал Вьетнама и отметили необходимость экологически чистого производства и быстрой доставки в дополнение к традиционным критериям качества продукции и конкурентоспособным ценам.

Швейцарская программа продвижения импорта (SIPPO) во Вьетнаме, которая поддерживает вьетнамский бизнес в экспорте товаров по всему миру, заявила, что глобальные ритейлеры находятся под давлением деклараций об устойчивом развитии на рынках ЕС и США. Поэтому они ищут вьетнамских поставщиков, которые смогут доказать свою устойчивость с помощью четких стандартов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top