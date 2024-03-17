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Экологически чистое производство имеет решающее значение для устойчивого экспорта текстиля и одежды
Тан Дык Вьет, генеральный директор корпорации Garment 10, сказал, что переход к более экологичному производству является обязательным требованием, которому производители должны соответствовать для обеспечения устойчивого экспорта.
Он отметил, что за последние три года его компания перешла на зеленое производство, заменив старые машины и оборудование на современные и менее энергоемкие. Компания также инвестировала в солнечные энергосистемы на крышах и наладила контакты с зарубежными партнерами, чтобы использовать как можно больше переработанных материалов и материалов натурального происхождения для удовлетворения требований покупателей. Исходные материалы, полученные при сжигании угля, также заменяются материалами, созданными с помощью биомассы, чтобы сократить выбросы углекислого газа до минимально возможного уровня.
Когда весь проект Garment 10 начнет функционировать в 2024 году, он поможет сократить выбросы в окружающую среду более 20 000 тонн углерода, добавил Тан Дык Вьет.
Ряд крупных модных брендов по всему миру объявили о планах по использованию продукции из переработанных, натуральных и циркулярных материалов к 2050 году. Покупатели, особенно крупные бренды и международные розничные сети, перестраивают свои глобальные цепочки поставок для достижения целей устойчивого развития.
Профессор д-р Андреас Стофферс, директор Фонда Фридриха Науманна по вопросам свободы во Вьетнаме, отметил, что в настоящее время ЕС является ведущим экспортным рынком текстильной и швейной промышленности Вьетнама. Однако, по мнению ЕС, эта отрасль является одной из самых серьезных причин ухудшения состояния окружающей среды и изменения климата, поэтому она является одним из секторов, в котором ЕС прилагает больше всего усилий по защите окружающей среды.
Если вьетнамские компании будут серьезно соблюдать стандарты зеленого производства, они смогут перейти на зеленую практику в инициативном и комплексном порядке. По его словам, это большая возможность для бизнеса, а также лучший способ получить доступ к рынку ЕС, где растет осведомленность потребителей об экологичности продукции.
Экономист Динь Чонг Тхинь отметил, что все больше предприятий уделяют внимание экологизации производства и сокращению выбросов углекислого газа, что способствует расширению доступа вьетнамских товаров на требовательные рынки.
Однако адаптация к зеленым стандартам требует больших затрат и времени, в то время как большинство производителей текстиля и одежды во Вьетнаме относятся к малым и средним предприятиям, отметил он.
Динь Чонг Тхинь рекомендовал правительству содействовать зеленым инвестициям и производству посредством более благоприятной кредитной политики, отметив, что это также является шагом, который Вьетнам должен предпринять для достижения цели чистого нулевого выброса к 2050 году.