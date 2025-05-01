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Шоу дронов и фейерверков в честь Дня воссоединения озарили ночное небо Хошимина
В программу фестиваля «Краски города имени Дяди Хо», проходившего в парке у берега реки Сайгон (город Тхудык), также вошло официальное шоу с участием 10 500 беспилотников.
Парад с участием подразделения конной мобильной полиции прошёл по улице Нгуен Хюэ от улицы Тон Дык Тханг до фонтана «Лотос» (перекрёсток улиц Нгуен Хюэ – Ле Лой).
Также вечером 30 апреля жители и гости города могли насладиться 3D-mapping шоу под названием «50-летнее наследие и путь в будущее». Образ развивающегося и современного города, а также история страны были ярко воссозданы с помощью 3D-световых технологий в сочетании с музыкальным сопровождением, что подарило зрителям незабываемые впечатления.
Особое внимание привлекло шоу фейерверков, которое проходило с 21:00 до 21:15 на двух высотных площадках: в районе туннеля под рекой Сайгон (город Тхудык) и у мемориала Бен Зыок (уезд Кучи). Кроме того, было организовано 28 площадок для запуска фейерверков средней высоты в различных районах города.