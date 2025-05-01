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Шоу дронов и фейерверков в честь Дня воссоединения озарили ночное небо Хошимина

Вечером 30 апреля в городе Хошимин состоялся ряд ярких культурных и художественных мероприятий, приуроченных к празднованию 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.).
  Дроны выстроились в изображения вьетнамского барабана, пары журавлей и надписи «Вьетнам – эпоха подъёма». фото: ВИА  
На пешеходной улице Нгуен Хюэ (район 1) прошла хореографическая программа с народными танцами под названием «Танец шарфа «кхань ран»» (клетчатого шарфа Южного Вьетнама) с участием более 400 артистов. Это мероприятие не только напомнило о героическом образе южновьетнамского солдата, но и создало яркую уличную художественную атмосферу, отражающую культурную самобытность.

В программу фестиваля «Краски города имени Дяди Хо», проходившего в парке у берега реки Сайгон (город Тхудык), также вошло официальное шоу с участием 10 500 беспилотников.

Парад с участием подразделения конной мобильной полиции прошёл по улице Нгуен Хюэ от улицы Тон Дык Тханг до фонтана «Лотос» (перекрёсток улиц Нгуен Хюэ – Ле Лой).

Также вечером 30 апреля жители и гости города могли насладиться 3D-mapping шоу под названием «50-летнее наследие и путь в будущее». Образ развивающегося и современного города, а также история страны были ярко воссозданы с помощью 3D-световых технологий в сочетании с музыкальным сопровождением, что подарило зрителям незабываемые впечатления.

Особое внимание привлекло шоу фейерверков, которое проходило с 21:00 до 21:15 на двух высотных площадках: в районе туннеля под рекой Сайгон (город Тхудык) и у мемориала Бен Зыок (уезд Кучи). Кроме того, было организовано 28 площадок для запуска фейерверков средней высоты в различных районах города.

ИЖВ/ВИА

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