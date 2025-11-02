НОВОСТИ
Шонла привносит дух северо-западной культуры на Осеннюю ярмарку 2025 года
Выставочное пространство, спроектированное в виде миниатюрной горной деревни, включает в себя дома на сваях, бамбуковые заборы, ручные ткацкие станки для ткачества парчи и уголок для регистрации с деревом хурмы, усыпанным плодами. Здесь ремесленники из этнических групп тай, монг и зао исполняют традиционные танцы, народные песни и музыкальные произведения, предлагая посетителям аутентичный и глубоко эмоциональный культурный опыт.
Ле Тхи Хонг Ань, директор Центра по продвижению инвестиций, торговли и туризма провинции Шонла, сказала, что провинция хочет представить не только свои сельскохозяйственные продукты, но и свое культурное богатство. Она сказала, что каждый танец, каждый кусок парчи и каждая мелодия флейты отражают гордость и самобытность народностей северо-запада, добавив, что Шонла надеется приблизить свою уникальную этническую культуру к местным жителям и посетителям из дальних и ближних стран.
Культурные представления, такие как танцы Сoe и танцы на бамбуковых шестах, привлекли большую публику и создали теплую и праздничную атмосферу.
Динь Линь, танцор из провинции Шонла, выразил гордость за то, что он представил танец Tхай Сое, и выразил надежду поделиться энергией культуры северо-запада. Между тем, Кхыонг Зуй, посетитель из провинции Ламдонг, сказал, что он счастлив, что смог познакомиться с богатыми и аутентичными традициями региона в современной выставочной обстановке.
Наряду с культурными представлениями, Шонла также демонстрирует широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции и продуктов OCOP, в том числе такие фирменные фрукты, как кремовое яблоко, золотой маракуйя, драконий фрукт с красной мякотью и дикое яблоко, а также сушеные деликатесы, такие как мягко сушеные сливы и манго.
По словам Ле Тхи Хонг Аня, Осенняя ярмарка, это возможность для Шонла продвигать свои фирменные сельскохозяйственные продукты, налаживать связи с отечественными и международными дистрибьюторами и использовать экспортный потенциал высококачественной местной продукции.
Посредством культурных и художественных мероприятий Шонла продвигает туризм и подчеркивает важность сохранения этнического наследия, оставляя положительное впечатление на посетителей и покупателей Осенней ярмарки 2025 года.