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Шокчанг сохраняет и продвигает культурные ценности этнических меньшинств
По словам Чан Мин Ли, директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Шокчанг, провинция реализует проект «сохранение и продвижение хороших традиционных культурных ценностей этнических меньшинств, связанных с развитием туризма» в рамках национальной целевой программы социально-экономического развития районов этнических меньшинств и горных районов на период период с 2021 по 2030 год. Провинция Шокчанг инвестировала более 21 миллиарда донгов в первый этап с 2021 по 2025 год. В рамках проекта была оказана поддержка 29 культурным клубам, работающим в особо труднодоступных районах, в виде 10 комплектов аудиооборудования, 1 набора этнических инструментов и 442 этнических обрядов, а также ремонт 53 домов культуры в особо неблагополучных населенных пунктах, где проживают этнические меньшинства.
Ли Лет, знаменитый кхмерский строитель пагод в провинциях и городах Юга, сказал, что на протяжении многих лет, благодаря своевременному вниманию партии и государства, многие виды традиционного культурного наследия этнических меньшинств, в том числе кхмеров в провинции Шокчанг, передавались из поколения в поколение, сохранялись и продвигаются по сей день.
Ли Лет выразил радость по поводу внимания властей и различных секторов провинции Шокчанг, которые способствуют восстановлению культурного наследия этнических общин. Он отметил, что это не только помогает сохранять традиционные ценности, но и способствует созданию уникальных культурных продуктов для развития туризма, а также обеспечивает местным кхмерам стабильные и долгосрочные рабочие места. Лам Чи Тхыонг, глава группы традиционной кхмерской музыки из общины Лиеу Ту (уезд Чандэ), поделился радостью по поводу полученной поддержки. Недавно его группа Hamlet Like Chat получила дополнительное оборудование, костюмы и музыкальные инструменты для организации культурных мероприятий. Он активно участвует в деятельности коллектива и испытывает гордость за возможность сохранять и продвигать традиционные ценности и культурную самобытность кхмеров, что также вызывает интерес у местных властей.
Лам Чи Тхыонг отметил, что благодаря такой поддержке группа сможет еще лучше исполнять традиционные кхмерские мелодии и сохранит полученное оборудование, чтобы оно долгие годы служило местному сообществу.
Провинция Шокчанг, расположенная в дельте Меконга, отличается этническим разнообразием. Здесь кхмеры составляют 30,18% населения, китайцы — 5,2%, а другие этнические группы — 0,03%. Культура этнических меньшинств является важной частью культурного наследия, обогащая и укрепляя национальную самобытность Вьетнама. В условиях интеграции и развития страны сохранение культурной самобытности этнических общин, особенно кхмеров, остается одной из ключевых задач для провинции Шокчанг./