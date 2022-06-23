Школьники Хошимина получат доступ к преподаванию ИИ в следующем учебном году

Учащиеся старших классов посещают парк технологий искусственного интеллекта во Вьетнамском национальном университете в городе Хошимин. Фото: Tuoitrenews

По данным муниципального департамента образования и обучения, Хошимин планирует предложить курсы по искусственному интеллекту (ИИ) во всех средних и старших школах, начиная с 2022-2023 учебного года.

Заместитель начальника департамента Нгуен Бао Куок сказал, что в секторе создается система управления образованием, а также организуется преподавание, обучение и оценка интеллекта для реализации городского проекта «умного» образования и обучения на протяжении всей жизни в период 2021-2030 гг.

Он добавил, что преподавание ИИ в средних и старших классах является частью важного проекта.

За последние три года в нескольких школах города учащиеся обучались ИИ, но масштабы остаются небольшими и ограниченными.

В 2022-23 учебном году Хошимин в экспериментальном порядке включит программу обучения ИИ в учебные планы средних и старших школ.

Соответственно, город выберет 5 средних школ для применения пилотной программы обучения ИИ, а каждый район выберет среднюю школу.

Студенты будут изучать ИИ с помощью информатики и серии клубов, внеклассных мероприятий и соревнований по науке, лего и робототехнике.

Помимо школ, выбранных для пилотного проекта, другие школы могут обучать ИИ в рамках добровольных программ по запросу.



