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Школьники из провинции Куангнинь завоевали золотую медаль, специальный приз на международной научной олимпиаде в РК
В состав группы вошли 11-классники Нгуен Фыонг Ань, Ву Чи Зоань, Данг Тхань Бинь и Ву Чунг Зунг, а также 12-классник До Ньы Минь Кхой.
Они представили на конкурс отличный проект по применению нанотехнологий для получения наночастиц ZnO для снижения содержания СО в печах. Проект также получил специальный приз, предоставленный президентом Корейского института науки и технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology).
Ежегодный конкурс проходил в Сеуле с 7 по 9 августа, в нем приняли участие 192 команды из 10 стран мира.