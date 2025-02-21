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Школа вьетнамского языка в Японии укрепляет культурные корни

Языковая школа Dai Viet, расположенная в самом сердце Фукуока (Япония), служит жизненно важным центром для вьетнамских детей, позволяющим им поддерживать связь со своим родным языком и культурным наследием. Каждые выходные молодые вьетнамцы собираются здесь, чтобы изучать родной язык и знакомиться с традиционными обычаями. Во время праздника Лунного Нового года (Тэт) в школе была создана праздничная атмосфера с такими традициями, как обмен счастливыми деньгами, новогодние пожелания, угощение блюдами Тэт и рассказы о вьетнамских праздниках.

Основанная в 2019 году под патронажем Генерального консульства Вьетнама в Фукуоке языковая школа Dai Viet начала свою работу всего с одного класса из восьми учеников и трех учителей-волонтеров. Однако пандемия COVID-19 нарушила ее работу. Решив возродить обучение вьетнамскому языку, директор школы Нгуен Зуй Ань возобновил работу программы «Мой Вьетнамский» в 2023 году.

Сегодня в школе работают два класса в районе Хаката - один для детей старше пяти лет, другой для младших школьников. Несмотря на финансовые трудности, все учителя продолжают работать на добровольных началах, опираясь на поддержку сообщества для поддержания и расширения программы.

Одна из самых сложных задач - адаптировать уроки вьетнамского языка для детей, которые в основном используют японскую систему письма. Чтобы поддержать процесс обучения, в августе 2023 года в школе была открыта первая вьетнамская библиотека для вьетнамцев, проживающих зарубежом, предоставляющая ценные ресурсы как для учеников, так и для учителей.

Нгуен Тхе Винь, родители, чьи дети посещают занятия по вьетнамскому языку, подчеркнули, что их детям важно изучать вьетнамский язык, чтобы поддерживать семейные связи и сохранять свои культурные корни.

Заглядывая в будущее, директор школы выразил надежду на расширение программы за счет разработки онлайн-учебной программы и подготовки большего числа учителей, чтобы охватить семьи в отдаленных районах. Он планирует распространить модель «Мой Вьетнамский» на другие районы Фукуока и соседние провинции, чтобы образование на вьетнамском языке продолжало служить культурным мостом для будущих поколений.

ВИА/ИЖВ

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