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Широкие возможности для экспорта древесных пеллет в качестве топлива
Вьетнам, второй по величине производитель древесных пеллет в мире после США, недавно подписал соглашение о поставках древесных пеллет в Японию в течение трех лет, сообщает подразделение по производству древесных пеллет Вьетнамской ассоциации лесоматериалов и лесопродукции (VIFOREST).
За первые шесть месяцев этого года Япония – один из трех крупнейших импортеров вьетнамских древесных пеллет - потратила 195 миллионов долларов США на закупку 1,16 миллиона пеллет из Вьетнама, что на 28,88% больше по стоимости и на 5,65% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поставки в Республику Корея (РК) в последнее время также демонстрируют признаки роста.
Нгуен Тхань Фонг, глава подразделения по производству древесных пеллет, сказал, что спрос на продукцию на корейском рынке в ближайшие месяцы увеличится, и, по оценкам, объем составит около 100 000 тонн в месяц.
Аналогичным образом, по его словам, спрос на древесные гранулы на рынке ЕС возрастет, учитывая глобальные обязательства по сокращению выбросов и стимулированию использования биоэнергии, которые создали возможности для экспорта древесных гранул в оставшиеся месяцы 2023 года.
По данным Главного таможенного управления Вьетнама, Вьетнам отгрузил за рубеж 4,9 млн древесных пеллет и получил выручку в размере 0,79 млрд долларов США в 2022 году. Более 95% экспорта предназначалось для Японии и Республики Корея, которые использовали пеллеты в качестве топлива для выработки электроэнергии.
Согласно отчету, по теме «Состояние и проблемы производства и экспорта древесных гранул во Вьетнаме», опубликованному совместной исследовательской группой the Forest Trends и нескольких вьетнамских ассоциаций лесозаготовителей в июле, ожидается, что мировой спрос на древесные пеллеты продолжит резко расти и достигнет 36 миллионов тонн в следующем десятилетии, по сравнению с 14 млн тонн в 2017 году.
Япония потребляет около 8 миллионов тонн пеллет в год, 50-60% из которых производятся из древесины. По прогнозам, спрос на пеллеты в этой восточноазиатской стране к 2030 году вырастет до 20 миллионов тонн, при этом 13-15 миллионов тонн будут произведены из прессованного древесного волокна.
Это прекрасный шанс для вьетнамских производителей и экспортеров древесных гранул, особенно тех, у кого есть стабильные источники сырья и сертификаты устойчивого лесопользования.
Однако высокие цены на сырье из-за нехватки предложения в последнее время вызвали много трудностей у производителей древесных пеллет, сообщила исследовательская группа, добавив, что предприятия ожидают восстановления заказов на мебель, поскольку это поможет ослабить давление на цены на сырье для производства древесных пеллет.
Президент VIFOREST До Суан Лап сказал, что производство древесных пеллет активно развивается, принося значительную ценность в производственно-сбытовую цепочку лесного хозяйства, уточнив, что древесные пеллеты занимают 4-е место по экспортной стоимости среди восьми экспортных позиций и лесных товаров, сразу после мебели для интерьера и экстерьера, древесных материалов и щепы.
Пеллеты, вероятно, станут одним из ключевых экспортных продуктов агролесомелиорации Вьетнама с предполагаемым экспортным оборотом в 1 миллиард долларов США в 2023 году, добавил он.
Эксперты отметили, что наряду с экспортом у отрасли есть возможности для процветания непосредственно на внутреннем рынке, поскольку правительство стремится выполнять обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и использованию экологически чистой энергии, включая замену угля на древесное топливо.
В соответствии с Национальным планом развития энергетики VIII Вьетнам ставит перед собой цель, чтобы к 2050 году уголь больше не использовался для выработки электроэнергии, а вместо него использовались биомасса и аммиак. Таким образом, существует большая вероятность того, что внутренний спрос на древесные гранулы резко возрастет в ближайшее время.
В этом контексте эксперты предложили компетентным ассоциациям и предприятиям иметь обоснованные прогнозы относительно внутреннего потребления и мирового спроса, а также поставок материалов в ближайшем будущем.