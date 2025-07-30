НОВОСТИ
Широкие возможности для трансграничного экспорта электронной коммерции Вьетнама
Согласно прогнозу Ассоциации электронной коммерции Вьетнама (VECOM), основанному на данных Access Partnership, у отечественных производителей есть большой потенциал и возможности для ускорения экспорта с помощью цифровых платформ.
Трансграничная электронная коммерция становится все более популярной во Вьетнаме. Во время пандемии COVID-19 онлайн-экспорт между предприятиями (B2B) столкнулся со многими трудностями. В то же время модели "бизнес-потребитель" (B2C), то есть прямые транзакции между вьетнамскими предприятиями и мировыми потребителями, продемонстрировали устойчивый рост.
Платформа онлайн-покупок Shopee сообщила о значительном участии вьетнамских компаний: более 350 000 местных продавцов предлагают более 15 миллионов товаров на международные рынки.
Чинь Хак Тоан, региональный директор Amazon Global Selling Vietnam на Севере Вьетнама, отметил, что мировой рынок быстро развивается в направлении электронной коммерции, а трансграничная электронная коммерция предоставляет вьетнамским предприятиям прекрасную возможность для цифровой трансформации и глобальной экспансии.
Несмотря на то, что многие вьетнамские предприятия только недавно вышли на рынок, перспективы многообещающие. Трансграничная электронная коммерция становится важным каналом экспорта, помогая вьетнамским товарам выходить на более широкие рынки. Благодаря активным стратегиям вьетнамские предприятия могут ускорить цифровую трансформацию и укрепить свои позиции в глобальных цепочках создания стоимости.
Данные Amazon показали, что вьетнамские компании значительно расширили свое международное присутствие: за последние пять лет количество товаров, экспортируемых и продаваемых на Amazon, выросло на впечатляющие 300%.
Вьетнамские продавцы на Amazon успешно продали около 18 миллионов товаров покупателям по всему миру. Сотни малых и средних вьетнамских предприятий в настоящее время осуществляют продажи через Amazon, а число компаний, получающих доход свыше 1 миллиона долларов США, увеличилось в десять раз.
По словам заместителя директора Центра электронной коммерции и развития цифровой экономики при Департаменте электронной коммерции и цифровой экономики Министерства промышленности и торговли (MoIT) Буй Хи Хоанга, чтобы сделать трансграничную электронную торговлю долгосрочным фактором роста, вьетнамские предприятия должны проявлять инициативу в развитии мышления, ориентированного непосредственно на международные рынки и основанного на ценности продукта.
Основной слабостью многих вьетнамских компаний является их постоянная борьба с перечнем основных продуктов. Чего по-прежнему не хватает, так это стратегии создания инфраструктуры данных, логистики, маркетинга и международного обслуживания клиентов, адаптированной для трансграничной электронной коммерции, отметил он.
Широкие возможности для роста
Основные торговые партнеры, такие как Китай, США, ЕС, Япония и Республика Корея, остаются ключевыми направлениями вьетнамского экспорта. Среди них США в настоящее время являются крупнейшим рынком сбыта вьетнамских товаров через платформы электронной коммерции.
Появление во Вьетнаме глобальных посреднических платформ, таких как Amazon, Shopee и Alibaba, помогает многим вьетнамским предприятиям, особенно малым и средним, экспортировать свои товары по низкой цене и эффективно расширять рынки сбыта.
Вьетнам входит в число стран с самыми быстрыми темпами роста электронной коммерции в мире. Многие вьетнамские компании, занимающиеся трансграничной электронной коммерцией, используют поддержку цифровых платформ для снижения издержек и эффективного расширения своего присутствия на мировом рынке.
Для поддержки трансграничной экспортной деятельности Министерство финансов утвердило генеральный план развития национальной электронной коммерции на период 2026-2030 годов, направленный на продвижение вьетнамских товаров под маркой “Сделано во Вьетнаме” на мировом рынке с помощью цифровых каналов.
Основной целью плана является расширение возможностей отечественных предприятий и производителей, что позволит им освоить инструменты электронной коммерции для продвижения экспорта и расширения международного рынка. Более глубокая интеграция Вьетнама в глобальные цепочки поставок рассматривается в качестве ключевого фактора этих усилий.
В рамках усилий по налаживанию контактов вьетнамских предприятий с мировыми покупателями Министерство финансов планирует организовать Вьетнамский форум по цифровой торговле и применению технологий 2025 в Хошимине 4-6 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 300 международных компаний из разных стран.