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Широкие возможности для расширения торговли между Вьетнамом и Перу
Крупный торговый партнер
Ссылаясь на данные Главного таможенного управления Вьетнама, Департамент европейского и американского рынков Министерства промышленности и торговли (MoIT) сообщил, что в 2023 году объем торговли между Вьетнамом и Перу достиг 486 миллионов долларов США, при этом вьетнамский экспорт будет доминировать на 439 миллионов долларов США.
В период с января по сентябрь этот показатель достиг 389,69 млн долларов США, при этом вьетнамский экспорт в Перу составил 336,99 млн долларов США. Благодаря такому росту Перу стала шестым по величине торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке.
Ключевые экспортные товары Вьетнама - телефоны, электроника, обувь, цемент, пластиковые материалы, одежда и морепродукты - завоевывают перуанский рынок, а Перу отвечает взаимностью, поставляя такие важные товары, как рыбная мука, сурьмяная руда и различные минеральные продукты.
Несмотря на неблагоприятные тенденции в мировой экономике, обе страны, являющиеся членами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), готовы наращивать товарооборот, используя преференциальные условия сделки в различных секторах.
Межправительственный комитет Вьетнама и Перу, проводимый раз в два года на ротационной основе под сопредседательством заместителя министра промышленности и торговли Вьетнама и заместителя министра иностранных дел Перу, служит эффективным механизмом для развития двусторонних и многосторонних экономических связей.
Перу признана страной с динамично развивающейся экономикой и относительно открытой внешнеэкономической политикой. Она является членом большинства крупных международных и региональных организаций, включая Всемирную торговую организацию (ВТО), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Тихоокеанский альянс (ТА). Имея 22 соглашения о свободной торговле (ССТ) с 58 странами, Перу выделяется как одна из латиноамериканских стран с наибольшим количеством ССТ.
Большинство перуанских экспортно-импортных компаний являются малыми и средними, что создает благоприятную почву для проникновения и процветания вьетнамских товаров на рынке. Кроме того, Перу может послужить воротами для выхода вьетнамской продукции на соседние рынки, такие как Эквадор, Колумбия, Боливия и Бразилия.
Продолжающееся строительство мегапорта Чанкай на севере столицы Лимы является переломным моментом, стратегически расположенным так, чтобы оптимизировать время и стоимость доставки для вьетнамских предприятий. По оценкам, время доставки может сократиться на 30-50%, а логистические расходы - на 20%, что значительно повысит конкурентоспособность Вьетнама на этом латиноамериканском рынке.
Преодоление трудностей и использование возможностей
Тем не менее, такие проблемы, как географическая удаленность, языковые барьеры и жесткая конкуренция, остаются. Чтобы преодолеть эти препятствия, вьетнамским экспортерам рекомендуется активно посещать перуанские торговые ярмарки, пропагандировать вьетнамскую культуру в местных СМИ и создавать надежные логистические сети.
На недавней рабочей встрече с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Перу Эриком Андерсоном заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Хоанг Лонг предложил Перу содействовать обмену делегациями, подписать соглашения о сотрудничестве во взаимовыгодных областях и максимально использовать возможности, предоставляемые CPTPP.
Нгуен Хоанг Лонг также отметил потенциал сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, производства органической сельскохозяйственной продукции, переработки продуктов питания и туризма. Он призвал сосредоточиться на прорывных отраслях, соответствующих современным тенденциям, в частности, на зеленых технологиях, цифровой экономике и электронной коммерции.
Министерство промышленности и торговли по-прежнему готово поддерживать компании, содействуя их связям с государственными органами Перу по дипломатическим и торговым каналам, обеспечивая оперативное решение любых возникающих вопросов, добавил он.