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Шесть вьетнамских университетов вошли в рейтинг THE World University Rankings 2023

Шесть вьетнамских университетов вошли в мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) 2023 года, который включает почти 1800 университетов в 104 странах и регионах, что на сегодняшний день является крупнейшим и наиболее разнообразным в своем роде.
  Фото: giaoduc.net.vn  
Шесть вьетнамских университетов вошли в мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) 2023 года, который включает почти 1800 университетов в 104 странах и регионах, что на сегодняшний день является крупнейшим и наиболее разнообразным в своем роде.

Перечисленные вьетнамские учреждения включают Университет Зуй Тан, Университет Тон Дык Тханг, Вьетнамский национальный университет, Ханой (VNU), Ханойский политехнический университет (HUST), Вьетнамский национальный университет - Хошимин (VNU-HCM) и Университет Хюэ, который был назван в списке впервые.

Зуй Тан и Тон Дык Тханг заняли места между 401-м и 500-м; VNU в 1001-1200 гг.; а остальные три в 1501-м.

Лидируют в рейтинге Оксфордский университет, Гарвардский университет, Кембриджский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Лучшими азиатскими исполнителями стали Пекинский университет и Университет Цинхуа (Китай), Национальный университет Сингапура, Университет Гонконга и Наньянский технологический университет (Сингапур).

Рейтинг этого года основан на 13 тщательно откалиброванных показателях эффективности, которые измеряют эффективность учебного заведения в четырех областях: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Рейтинги этого года проанализировали более 121 миллиона цитат из более чем 15,5 миллионов исследовательских публикаций и включили ответы на опросы 40.000 ученых.

ВИА

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