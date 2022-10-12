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Шесть вьетнамских университетов вошли в рейтинг THE World University Rankings 2023
Перечисленные вьетнамские учреждения включают Университет Зуй Тан, Университет Тон Дык Тханг, Вьетнамский национальный университет, Ханой (VNU), Ханойский политехнический университет (HUST), Вьетнамский национальный университет - Хошимин (VNU-HCM) и Университет Хюэ, который был назван в списке впервые.
Зуй Тан и Тон Дык Тханг заняли места между 401-м и 500-м; VNU в 1001-1200 гг.; а остальные три в 1501-м.
Лидируют в рейтинге Оксфордский университет, Гарвардский университет, Кембриджский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.
Лучшими азиатскими исполнителями стали Пекинский университет и Университет Цинхуа (Китай), Национальный университет Сингапура, Университет Гонконга и Наньянский технологический университет (Сингапур).
Рейтинг этого года основан на 13 тщательно откалиброванных показателях эффективности, которые измеряют эффективность учебного заведения в четырех областях: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.
Рейтинги этого года проанализировали более 121 миллиона цитат из более чем 15,5 миллионов исследовательских публикаций и включили ответы на опросы 40.000 ученых.