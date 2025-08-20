Báo Ảnh Việt Nam

Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом

В трогательном представлении, посвященном 80-летию Августовской революции и Дню независимости (2 сентября), почти 600 женщин столицы, одетых в традиционные платья аозай, создали вьетнамский государственный флаг на площади Августовской революции перед Ханойским оперным театром. Это представление стало ярким событием и вызвало глубокие эмоции у зрителей.
  Шестьсот женщин столицы, одетых в традиционные платья аозай, создали вьетнамский государственный флаг на площади Августовской революции перед Ханойским оперным театром. Фото: Минь Хай  
Нгуен Тхи Хыонг - Председатель Клуба наследия Аозай Ханой поделилась: "Мы очень тщательно подготовились к этому событию, имеющему большое значение для вьетнамского народа. Для нас большая честь и гордость надеть аозай и создавать государственный флаг. Перед Ханойским оперным театром - местом, связанным со многими историческими вехами, сотни изящных и мягких аозай создали огромный государственный флаг, величественный и выразительный образ. Когда звучит государственный гимн, площадь погрузилась в тишину, и этот момент соединил каждое сердце в любви к Отечеству."

Дам Хыонг Тхюй – Мисс Вьетнам: "История запечатлела стойкость, мужество и самоотверженность вьетнамских женщин. Мы всегда гордимся, надевая аозай, и сегодня, стоя на площади Августовской революции, мы ещё больше гордимся тем, что являемся вьетнамскими женщинами."

Аозай – изящный, но в то же время сильный – воплощает душу вьетнамской культуры, символизируя силу и достоинство женщины. В историческом августовском пейзаже каждый шаг, каждая складка шёлка, тронутая ветерком, словно рассказывала историю вьетнамских матерей, сестёр и дочерей, которые сохраняли национальный дух на протяжении многих поколений.

Тху Ван – жительница Ханой: "Я родилась и выросла в Ханое, поэтому очень горжусь такими мероприятиями. Каждый раз, отправляясь за границу, я всегда беру с собой аозай. Надев его, я не только выражаю национальную гордость, но и показываю миру вьетнамскую самобытность - то, чем я особенно горжусь."

Это мероприятие стало не просто тщательно срежиссированным представлением, но и подтвердило роль женщин Ханоя в сохранении и развитии традиционных культурных ценностей, а также внесло вклад в строительство героической столицы с тысячелетней культурой – «Города за мир». Аозай на их плечах – не просто платье: это нить, связывающая традицию с будущим, идентичность с интеграцией. Программа также отдала дань уважения безмолвным «хранительницам культуры» – женщинам, которые безмолвно сохраняют аозай в повседневной жизни: на фестивалях, в театрах, школах, офисах и общественных пространствах. Они, во всех смыслах, являются самыми естественными послами Вьетнама, выводящими аозай на мировую сцену.

ВИА/ИЖВ

