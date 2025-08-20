НОВОСТИ
Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом
Дам Хыонг Тхюй – Мисс Вьетнам: "История запечатлела стойкость, мужество и самоотверженность вьетнамских женщин. Мы всегда гордимся, надевая аозай, и сегодня, стоя на площади Августовской революции, мы ещё больше гордимся тем, что являемся вьетнамскими женщинами."
Аозай – изящный, но в то же время сильный – воплощает душу вьетнамской культуры, символизируя силу и достоинство женщины. В историческом августовском пейзаже каждый шаг, каждая складка шёлка, тронутая ветерком, словно рассказывала историю вьетнамских матерей, сестёр и дочерей, которые сохраняли национальный дух на протяжении многих поколений.
Тху Ван – жительница Ханой: "Я родилась и выросла в Ханое, поэтому очень горжусь такими мероприятиями. Каждый раз, отправляясь за границу, я всегда беру с собой аозай. Надев его, я не только выражаю национальную гордость, но и показываю миру вьетнамскую самобытность - то, чем я особенно горжусь."
Это мероприятие стало не просто тщательно срежиссированным представлением, но и подтвердило роль женщин Ханоя в сохранении и развитии традиционных культурных ценностей, а также внесло вклад в строительство героической столицы с тысячелетней культурой – «Города за мир». Аозай на их плечах – не просто платье: это нить, связывающая традицию с будущим, идентичность с интеграцией. Программа также отдала дань уважения безмолвным «хранительницам культуры» – женщинам, которые безмолвно сохраняют аозай в повседневной жизни: на фестивалях, в театрах, школах, офисах и общественных пространствах. Они, во всех смыслах, являются самыми естественными послами Вьетнама, выводящими аозай на мировую сцену.