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Шестой рабочий день 6-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва

Председательствовал на обсуждении от имени Политбюро член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь.
  На заседании 6-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва. Фото: ВИА  
Утром ЦК КПВ работал в зале заседаний, чтобы обсудить ориентировочный проект национального генерального плана на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года.

Председательствовал на обсуждении от имени Политбюро член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь.

А во второй половине дня ЦК партии рассматривал документы и комментировал отчет о важных работах, решенных Политбюро с 5-го по 6-й пленум ЦК партии 13-го созыва и отчет о финансовой работе Партии.

После этого состоялось заседание Политбюро для комментариев по поводу обсужденных содержаний ЦК в докладе о социально-экономическом положении, государственном бюджете на 2022 год и предлагаемом плане развития экономики, бюджете на 2023 г. и финансовом плане государственного бюджета на 3 года 2023-2025 гг., ориентационном проекте национального генерального плана на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г.

ВИА

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