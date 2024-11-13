Швеция готова сотрудничать с Вьетнамом

Андреас Норлен выразил уверенность, что официальный визит Во Тхи Ань Суан будет способствовать углублению традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Высоко оценив создание Национальным собранием Вьетнама группы парламентариев вьетнамско-шведской дружбы, Андреас Норлен сказал, что поддерживает развитие деятельности по обмену опытом в области законотворчества и надзора между двумя законодательными органами.

Со своей стороны, Во Тхи Ань Суан выразила благодарность за ценную поддержку Вьетнама со стороны шведской королевской семьи, правительства, парламента и народа на протяжении последних пяти десятилетий, подтвердив, что Вьетнам всегда ценит развитие многогранных отношений со Швецией в соответствии с потенциалом, сильными сторонами и потребностями каждой страны.

Вице-президент предложила обеим сторонам скоординировать усилия по пересмотру подписанных двусторонних соглашений, чтобы обновить и скорректировать их в соответствии с новым контекстом. Она также предложила Швеции призвать оставшиеся страны-члены Европейского союза (ЕС) к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и призвать ЕС отменить предупреждение о «желтой карточке» в отношении вьетнамского экспорта морепродуктов.

Кроме того, Во Тхи Ань Суан предложила Швеции рассмотреть возможность упрощения выдачи виз для вьетнамских туристов, тем более что Вьетнам в одностороннем порядке отмен