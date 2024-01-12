Швеция-Вьетнам в 55 лет - крепкая дружба с перспективой стать еще крепче

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) встречается со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном 2 декабря 2023 года в Дубае, ОАЭ, по случаю 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28). Фото: ВИA