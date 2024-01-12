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Швеция-Вьетнам в 55 лет - крепкая дружба с перспективой стать еще крепче
В разгар войны, 11 января 1969 года, Швеция стала первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом - отношения, которые развиваются и по сей день. Характеризующиеся всесторонностью, доверием и дружбой, отношения остаются прочными даже 55 лет спустя.
Как посол Швеции, я с большим удовольствием воспользуюсь возможностью для того, чтобы поразмышлять об истории наших отношений и глубоком и прочном партнерстве, которое до сих пор существует между нашими странами.
Поддержка Швецией Вьетнама уходит корнями в движения солидарности, возникшие во время войны. После войны Швеция продолжала поддерживать Вьетнам и оказывала значительную поддержку в восстановлении и развитии разрушенной войной страны. Национальная педиатрическая больница, больница Уонгби и бумажная фабрика Байбанг стали крупными и долговременными знаковыми проектами той эпохи. Все они работают и сегодня, более 40 лет спустя.
Бумажная фабрика Байбанг, столкнувшаяся с рядом трудностей на начальном этапе, сегодня стала одним из крупнейших производителей высококачественной бумаги во Вьетнаме, а также экспортирует свою продукцию.
В 1980-х и 1990-х годах поддержка расширилась до программам, включающих в себя инфраструктуру, развитие сектора здравоохранения, образования и исследований, борьбу с бедностью, развитие сельского хозяйства, развитие средств массовой информации, юридические, экономические и судебные реформы, гендерные равенства и проекты, ориентированные на окружающую среду и климат, а также политику и управление. За 46 лет сотрудничество в целях развития между Швецией и Вьетнамом составило в общей сложности более 3,4 миллиарда долларов США, что внесло значительный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама. В итоговой оценке двустороннего развития был сделан вывод о том, что шведская помощь сыграла решающую роль в избавлении миллионов вьетнамцев от нищеты и способствовала становлению динамичной страны с доходом ниже среднего, какой она является сегодня.
Хотя наша двусторонняя программа сотрудничества в целях развития завершилась десять лет назад, различные региональные и глобальные программы продолжают приносить пользу Вьетнаму в таких областях, как развитие средств массовой информации, лесопользование, смягчение последствий изменения климата, ответственная деловая практика и диалог на рабочем месте.
Торговля и инвестиции
Отношения, которые начались с оказания помощи и сотрудничества в целях развития, не в последнюю очередь за последнее десятилетие переросли в прочное партнерство, основанное главным образом на торговле и инвестициях, политическом диалоге, отношениях между людьми, а также взаимопонимании и обмене опытом между двумя равноправными партнерами.
После экономических реформ «Доймой» и последующих усилий Вьетнама по развитию и интеграции в международную экономику, экономические результаты последних десятилетий привели к тому, что страна поднялась по индексам цепочки создания стоимости и инноваций в мире. Сегодня, следуя высоким амбициям страны в области инноваций и устойчивого развития, Вьетнам и Швеция обладают огромным потенциалом для развития всесторонней торговли и инвестиций.
Швеция входит в десятку крупнейших торговых партнеров ЕС по отношению к Вьетнаму, а наши торговые отношения еще больше укрепляются благодаря Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), действующему с 2020 года. Несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19, наши торговые связи остаются неизменными и продолжают расти в последние годы.
Мы наблюдаем повышенный интерес шведских компаний к инвестициям и расширению бизнеса во Вьетнаме. Некоторые шведские компании, такие как Ericsson, ABB, Tetra Pak, IKEA, Electrolux, AstraZeneca, Volvo, Hitachi Energy, H&M, SKF, Hestra, Polarium и Oriflame, эффективно работают во Вьетнаме уже несколько десятилетий. В то же время новые компании также стремятся установить свое присутствие, чтобы получить доступ к динамичному рынку Вьетнама.
Некоторые недавние примеры демонстрируют глубину нашего сотрудничества: во-первых, мы активно сотрудничаем с Вьетнамом в рамках необходимого перехода к зеленому энергетическому переходу, не в последнюю очередь уделяя внимание модернизации интеллектуальных сетей и системам передачи электроэнергии для использования огромного потенциала возобновляемых источников энергии страны.
Во-вторых, в 2023 году шведский финансовый институт развития Swedfund подписал меморандум о взаимопонимании с Vietnam Air Traffic Management Corporation в целях революционного управления воздушным движением, повышения безопасности, уменьшения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности работы.
В-третьих, шведские компании расширяют свою деятельность, например, компания Hestra Gloves недавно инвестировала 9 миллионов долларов США в свой завод в Хайфоне, а Tetra Pak реализовала новаторскую инициативу «Bloom» на своем заводе в Биньдыонге - передовом инновационном центре для сектора продуктов питания и напитков.
В-четвертых, мы приветствуем планы компании FPT Software открыть в этом году офис в Гетеборге, втором по величине городе Швеции.
И последнее, но, конечно, не менее важное: в марте этого года делегация высокопоставленных бизнесменов из Северных стран соберется в Ханое на трехдневную конференцию, чтобы изучить динамичный вьетнамский рынок и его возможности. Это будет самая крупная делегация представителей деловых кругов Северных стран, когда-либо посещавшая Вьетнам, что еще раз подтверждает многообещающие возможности и потенциал для роста нашей двусторонней торговли и инвестиций.
Я с оптимизмом смотрю на потенциал дальнейшего углубления наших коммерческих связей и считаю, что Швеция и Вьетнам могут многое выиграть, если будут еще теснее сотрудничать в области инноваций и устойчивого развития в партнерстве с процветающим и динамичным частным сектором двух стран.
Культурный обмен и связи между людьми
Торговля и инвестиции укрепляются наряду с постоянным вниманием к культурным обменам и связям между людьми, которые играют важную роль в укреплении дружбы между Швецией и Вьетнамом. Бесчисленное количество экспертов, врачей, медсестер, инженеров, государственных служащих, артистов и молодых исследователей путешествуют между двумя странами, способствуя развитию сотрудничества и поддерживая прочные дружеские отношения. Сотрудничество между городами и муниципалитетами, например, между Боросом и Данангом, Питео и Анжангом, служит примером того, как две страны и их народы могут работать вместе над решением современных проблем в области городского планирования, устойчивого развития и охраны окружающей среды.
За последние десятилетия тысячи вьетнамских студентов и исследователей приезжали в Швецию учиться на семестр или на несколько лет, а некоторые даже оставались работать и вносить свой вклад в шведскую экономику. Вьетнамские выпускники, возвращающиеся домой после учебы в Швеции, оставляют частичку себя в нашей стране и становятся двигателем двустороннего партнерства. В их руках ключи к разгадке и построению еще более тесных отношений между людьми.
Более близкие отношения людей к людям также способствуют увеличению туризма в обоих направлениях.
В 2019 году, до пандемии, более 50.000 шведских туристов открыли для себя чудеса Вьетнама, и сейчас мы наблюдаем возрождение энтузиазма среди шведских путешественников, которые в 2023 году снова достигли почти 30.000 человек. Мы также надеемся увидеть больше вьетнамских туристов, которые смогут познакомиться с тем, что может предложить Швеция. Знакомство с культурой через путешествия укрепляет связи между людьми и способствует более глубокому взаимному пониманию между нашими обществами.
Культурное сотрудничество - давний аспект наших отношений: шведская литература и музыка находят читателей и слушателей во Вьетнаме, а университетские музыкальные коллаборации демонстрируют яркие культурные обмены, развивающиеся благодаря сотрудничеству в области образования. Яркое творчество как вьетнамских, так и шведских артистов обогащает наши общества и подчеркивает наше общее разнообразие.
Продолжение политического диалога и обменов на высшем уровне
Мы также оглядываемся назад на многие годы с важными обменами мнениями на высоком уровне, которые еще больше углубляют наш политический диалог по всем вопросам, включая внутренние, региональные и глобальные события, важность международного порядка, основанного на правилах, и права человека.
В течение 2023 года вице-министр иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг посетила Швецию в мае для участия в Индо-Тихоокеанском министерском форуме ЕС, организованном шведским председательством в Совете Европейского союза, в ходе которого она также провела значительные двусторонние встречи со шведскими коллегами. В октябре мы были рады, что Чыонг Тхи Май решила посетить Швецию с содержательным трехдневным визитом. А в декабре, в кулуарах климатического саммита COP28 в Дубае, премьер-министры двух стран Фам Минь Тьинь и Ульф Кристерссон встретились, чтобы обсудить области, в которых мы могли бы еще теснее сотрудничать - 2024 год станет поворотным для нашего давнего партнерства.
В течение 2024 года мы ожидаем увеличения числа визитов и обменов на высоком уровне в обоих направлениях в рамках празднования 55-й годовщины наших дипломатических отношений, а также с целью дальнейшего укрепления наших двусторонних связей.
2024 год и далее ознаменуют открытость, инновации и устойчивость Новаторского опыта Швеции в области зеленых технологий и устойчивых решений, который соответствует амбициям и стратегии Вьетнама в области зеленого роста и устойчивости.
Швеция, будучи ведущей страной в области инноваций, постоянно занимает первые места в глобальном индексе инноваций. В то же время Вьетнам добился значительного прогресса, поднявшись на два места и заняв 46-ю позицию в Глобальном индексе инноваций (GII) 2023 года. Вьетнам также является одной из немногих стран со средним уровнем дохода, которые быстрее всех продвинулись в рейтинге GII за последнее десятилетие.
Что касается устойчивого развития, то на саммите COP26 премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь взял на себя смелое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году. В соответствии с этим обязательством Вьетнам тщательно проанализировал свои стратегии и политику и обновил их, чтобы привести в соответствие с целью достижения нулевого уровня выбросов.
Швеция заняла второе место в Отчете ООН по устойчивому развитию (ранее известном как Индекс и панели SDG) и возглавила рейтинг глобальной устойчивой конкурентоспособности.
Шведская «зеленая» модель делает акцент на модели «четверной спирали», предполагающей тесное сотрудничество между правительством, частным сектором, научными кругами и гражданским обществом.
Мы готовы продолжать обмениваться опытом и сотрудничать по всем каналам для достижения «зеленого» перехода как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС.
Мы стремимся к тесному сотрудничеству с Вьетнамом, используя наш опыт для дополнения сильных сторон страны и повышения конкурентоспособности.
В заключение хочу сказать, что дружба между Швецией и Вьетнамом выдержала испытание временем и продолжает укрепляться. Начиная с движений солидарности во время войны и заканчивая сегодняшним сотрудничеством в области торговли и инвестиций, образования и культуры, а также прочными отношениями между людьми, отношения между двумя странами становятся все более глубокими.
Значительная финансовая поддержка Швеции, ее опыт в области зеленых технологий и устойчивых решений, а также приверженность инновациям могут постоянно способствовать развитию и экономическому росту Вьетнама.
Заглядывая в будущее, я хочу, чтобы наши две страны использовали широкий потенциал для дальнейшего сотрудничества и партнерства, движимые открытостью, инновациями и устойчивостью.
По мере приближения праздника Тет мелодия песни ABBA «Happy New Year» скоро наполнят воздух Ханоя, став прекрасным свидетельством давнего взаимодействия между Швецией и Вьетнамом и его народами. Продолжая сотрудничество на всех уровнях, мы сможем добиться взаимного процветания и создать лучшее будущее для наших народов.