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Швейцарские СМИ высоко оценивают экономические и дипломатические достижения Вьетнама в 2023 году
Статья была опубликована в преддверии участия премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в 54-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария.
Автор рассказал, что в начале 2000-х годов он неоднократно посещал Вьетнам для подготовки книги о Женевских соглашениях 1954 года о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае и был восхищен поразительными изменениями, произошедшими в стране с тех пор.
Согласно статье, 2023 год стал насыщенным годом для Вьетнама с его политикой "бамбуковой дипломатии" и усилиями по превращению в новый центр полупроводниковой промышленности. В полной мере используя возможности, открывающиеся в связи с международной ситуацией, Вьетнам активизировал свою зарубежную деятельность и укрепил отношения со своими партнерами.
В прошлом году страна провела ряд зарубежных мероприятий высокого уровня с другими странами, включая государственные визиты во Вьетнам президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Впервые у Святого Престола есть постоянный папский представитель во Вьетнаме, добавив, что это ознаменовало исторический момент в дипломатических отношениях между Вьетнамом и Святым Престолом.
Автор пишет, что Вьетнам ожидает роста ВВП на 6-6,5% в 2024 году благодаря активному импорту и экспорту, а также усилению производственной активности.
Страна Юго-Восточной Азии стремится стать новым центром полупроводниковой промышленности с серией инвестиционных проектов стоимостью в миллиарды долларов. Вьетнам планирует освоить 100% этапов производства чипов “Делай во Вьетнаме” и намерена обучить 50.000 инженеров-специалистов к 2030 году.
Вьетнам привлекает все больше крупных полупроводниковых компаний из США, Республики Корея и Тайваня (Китай). На его долю приходится более 10 % от общего количества полупроводниковых чипов, импортируемых в США, и он занимает третье место по экспорту чипов в США после Малайзии и Тайваня (Китай).