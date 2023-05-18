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Швейцария финансирует проект по развитию устойчивого туризма в Кантхо
Катрин Оксенбайн, заместитель начальника отдела сотрудничества и развития посольства Швейцарии во Вьетнаме, возглавлявшая делегацию, сказала, что в настоящее время SECO отвечает за программу экономического развития и сотрудничества Швейцарии во Вьетнаме.
Стратегия SECO для Вьетнама на 2021-2024 годы направлена на поддержку страны Юго-Восточной Азии в достижении устойчивого роста, отметила она.
По словам Оксенбейна, Швейцария оказывает поддержку Кантхо в области управления государственными финансами, устойчивого городского развития и туризма. Швейцарский проект "Туризм в интересах устойчивого развития" (ST4SD) во Вьетнаме на период 2023-2027 годов направлен на содействие созданию более устойчивого и инклюзивного туристического сектора во Вьетнаме путем содействия диалогу между государственным и частным секторами по вопросам политики в области туризма и развития навыков устойчивого управления туризмом и ведения бизнеса.
Делегация SECO и ST4SD провела опрос в регионе дельты Меконга с 16 по 19 мая в рамках мероприятий по отбору населенных пунктов и оценке их потенциала, способности и готовности присоединиться к проекту в ближайшее время.
Заместитель директора муниципального департамента культуры, спорта и туризма Дао Тхи Тхань Тхуи сказала, что туристический сектор Кантхо реализует множество решений для превращения туризма в передовой сектор экономики населенного пункта.
Кантхо получил поддержку международных организаций в развитии устойчивого и зеленого туризма. Швейцария профинансировала два проекта на острове Танлок и на плавучем рынке Кайранг, сказала она, добавив, что туристический сектор города надеется получить больше поддержки для развития туристических продуктов с уникальными характеристиками.
Заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Тхук Хьен сказал, что город сосредоточится на завершении разработки набора критериев устойчивого туризма, и призвал подразделения инвестировать в модернизацию инфраструктуры, обслуживающей развитие туризма.
В прошлом году Кантхо принял более 5,1 миллиона отдыхающих, что на 142% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий доход города от туристической деятельности достиг 4,11 трлн донгов (более 175,2 млн. долл. США), что на 199% выше показателя 2021 года.