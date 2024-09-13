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Швейцария помогает Вьетнаму ликвидировать последствия тайфуна Яги
Команда, состоящая из специалистов в области водоснабжения и санитарии, обеспечения жильем на случай чрезвычайных ситуаций и снижения риска стихийных бедствий, будет помогать властям Вьетнама в оценке потребностей и разработке краткосрочных и среднесрочных мер реагирования, говорится в пресс-релизе SDC от 12 сентября.
SDC также организует отправку предметов первой необходимости, включая 300 семейных палаток и две системы распределения воды, способные обслужить 10 000 человек. В ближайшей перспективе SDC отрегулирует связь с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для доставки товаров первой необходимости, финансируемых Швейцарией, в пострадавшие районы.
Помощь в размере 1 млн швейцарских франков является одним из крупнейших взносов в Чрезвычайный фонд реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC-DREF), который также выделил средства для поддержки операций по оказанию помощи. Вьетнам является приоритетной страной для Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), который в настоящее время изучает возможность перераспределения некоторых направлений своей деятельности для удовлетворения потребностей, возникших в результате стихийного бедствия.
Тайфун «Яги» принес разрушения в несколько стран Юго-Восточной Азии. Сильные ветры, сопровождаемые проливными дождями, обрушились на Филиппины, Китай и Вьетнам, вызвав масштабные разрушения. Суровые погодные условия затопили многие населенные пункты Вьетнама и вызвали крупные оползни, особенно сильно пострадали горные районы. Учитывая масштабы бедствия, вьетнамские власти обратились с призывом о международной помощи.
Эвакуация и другие превентивные меры, принятые властями, помогли свести число жертв к минимуму. Тем не менее, тысячам людей потребовалась эвакуация, и на сегодняшний день несколько сотен человек числятся погибшими и/или пропавшими без вести. По данным SDC Вьетнам не сталкивался с природными катастрофами такого масштаба уже более трех десятилетий.